Molex представила многоканальную шину с жидкостным охлаждением для ИИ ЦОД

Компания Molex представила многоканальную шину с жидкостным охлаждением, предназначенную для использования в ИИ ЦОД. Как сообщает компания, предложенная технология объединяет распределение электроэнергии и жидкостное охлаждение в единый инфраструктурный компонент, предназначенный для поддержки ИИ-систем следующего поколения.

Molex отметила, что с ростом интенсивности ИИ-нагрузок требования к мощности стоек приближаются к порогу в 1 МВт, в связи с чем традиционная инфраструктура с воздушным охлаждением достигла физического предела. Компания попыталась решить эту проблему, распространив жидкостное охлаждение на уровень распределения питания, обеспечив поддержку силы тока до 15 тыс. А и планируя в будущем достичь 25 тыс. А.

Вместо одного канала, используемого в традиционной конструкции с жидкостным охлаждением, Molex предложила архитектуру с семью отдельными каналами для охлаждающей жидкости. Многоканальная структура призвана уменьшить количество зон перегрева, а также обеспечить более равномерное и эффективное отведение тепла и более стабильную работу электрооборудования при высоких токах.

По данным моделирования Molex, эффективность охлаждения повышается до 20 % по сравнению с одноканальной конструкцией. При этом растёт показатель тепловой эффективности — до 15 °C T-Rise при токе 15 тыс. А. Возможность максимизировать отведение тепла при тех же габаритах позволяет архитекторам ЦОД масштабировать мощность без ущерба для ценного пространства в стойке, отметила компания.

Шины могут быть сконфигурированы по длине, глубине, а также по положению входного и выходного отверстий для жидкости. Эта гибкость в сочетании со стандартным интерфейсом plug-and-play обеспечивает плавный переход к жидкостному охлаждению без необходимости перепроектирования инфраструктуры стойки.

Благодаря совместимости габаритов с механическими стандартами ORV3 и HPR упрощается интеграция в стоечные архитектуры, которые уже разрабатываются с учётом всё более высоких токовых нагрузок и более высокой тепловой плотности. Совместимость с диэлектрическими и недиэлектрическими жидкостями гарантирует беспрепятственную интеграцию технологии в различные существующие контуры охлаждения объектов.

Развёртывание ИИ-инфраструктуры изменило роль оборудования распределения питания. Ускорители и высокоскоростная память повышают плотность размещения оборудования в стойках, в то время как прямое охлаждение чипов уже вошло в состав основных высокопроизводительных систем. Проводники, разъёмы и шины, передающие питание по стойке, теперь подвергаются тому же тепловому и механическому воздействию, что и вычислительный слой, который они питают, отметил ресурс IN Electronics.

Распределение более высокого напряжения предлагает один из способов снижения нагрузки на медь и ограничения потерь при преобразовании. Работа Infineon с экосистемой стоек NVIDIA на 800 В показывает, как архитектуры на уровне стойки отходят от постепенных изменений в системе питания в сторону более масштабной электрической модернизации. Разработка Molex решает ту же проблему масштаба стойки со стороны проводников и охлаждения.

Жидкостно-охлаждаемые шины не устранят необходимость в эффективных преобразовательных каскадах или надёжной защите, но они решают проблему обеспечения температурного режима для стоек с высокими токами. По мере повышения силы тока, силовая магистраль становится одновременно и электрическим каналом, и тепловой структурой, а её конструкция все больше влияет на плотность размещения оборудования в стойках, надёжность, удобство обслуживания и циклы модернизации.

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