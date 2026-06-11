Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования

Компания Vertiv анонсировала семейство серверных стоек Rack Extreme для тяжёлого и громоздкого ИТ-оборудования. Новинки предназначены для построения ЦОД-инфраструктур нового поколения, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ.

Решения рассчитаны на статическую и динамическую нагрузку до 2045 кг. Это, как утверждается, примерно в 1,3 раза и 2 раза больше по сравнению с традиционными конструкциями. Используется полностью сварная конструкция, а рама изготовлена из высококачественной стали с большим запасом прочности. Предусмотрены вертикальные кабельные направляющие и угловые монтажные планки для блоков распределения питания (PDU), а также система вентиляции, включая сетчатую дверь с большой площадью.

Платформа Vertiv Rack Extreme предлагает множество вариантов размеров и конфигураций. В частности, доступны модификации формата 42U, 45U, 48U и 52U шириной 600, 750 и 800 мм. Глубина при этом может составлять 1100, 1200, 1400 и 1600 мм. Предлагаются версии в чёрном и белом цветовых исполнениях.

Стойка поставляется в полностью собранном виде, что упрощает и ускоряет развёртывание. Говорится о совместимости с широким спектром различных аксессуаров, включая решения для организации кабелей и оптимизации воздушного потока. Новинка располагает большим количеством точек крепления, благодаря чему обеспечивается возможность монтажа самого разного оборудования.

В комплект Vertiv Rack Extreme входят рама с установленными регулируемыми ножками и колесиками, две кабельные направляющие для PDU, два вертикальных кабельных органайзера, передняя и задняя дверцы с запиранием, набор крепежных элементов и пр. Цена составляет $7178.

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