NVIDIA Vera показал превосходство над чипами AMD и Intel в HPC-бенчмарках

Ресурс Phoronix провёл тестирование процессора NVIDIA Vera в двухсокетной конфигурации (в сумме 176 ядер и 352 потока) в ряде HPC-задач, включая OpenFOAM (CFD) и WRF, сравнив его с двухсокетными системами на базе AMD EPYC 9575F (Turin) с общим количеством 128 ядер и 256 потоков, а также системами с двумя EPYC 9755 (всего 256 ядер и 512 потоков) и двумя процессорами Intel Xeon 6980P (Granite Rapids-AP) с 256 ядрами и 512 потоками.

Что касается оперативной памяти, то у системы NVIDIA Vera было 16 × 96 Гбайт LPDDR5x-9600 Samsung M564K6LC3CL0-CCVS7. В топовой конфигурации процессоры AMD EPYC 9575F (2P) и EPYC 9755 (2P) имели память DDR5-6400 Samsung M321R8GA0PB1-CCPKC ёмкостью 24 × 64 Гбайт, а Intel Xeon 6980P (2P) — 24 × 64Гбайт памяти MRDIMM-8800.

Особенно высокие результаты NVIDIA Vera продемонстрировал в рабочих нагрузках с интенсивной пропускной способностью, где память LPDDR5x-9600 превосходила DDR5-6400 с серверами AMD EPYC 5-го поколения или MRDIMM-8800 с процессором Intel Xeon 6. Производительность Vera ещё более впечатляет, если учесть, что 88 ядер конкурировали со 128 P-ядрами процессоров Xeon и EPYC.

При анализе пиковой частоты процессора в преобладающем диапазоне высокопроизводительных вычислений выяснилось, что NVIDIA Vera, как правило, имел пиковую частоту 3,2–3,3 ГГц по сравнению с Xeon 6980P с максимальной частотой 3,9 ГГц, EPYC 9755 с частотой 4,3 ГГц и EPYC 9575F с частотой 5,0 ГГц. Ядра Olympus продемонстрировали чрезвычайно высокую производительность на такт с учётом всех факторов.

В ходе бенчмарков с фокусом на HPC, таких как как OpenFOAM CFD, WRF и т.д., энергопотребление двух процессоров NVIDIA Vera в среднем составило 842 Вт при пиковом значении в 1044 Вт, что аналогично показателю двух EPYC 9755, и немного меньше среднего энергопотребления двух EPYC 9575F. Процессоры Intel Xeon 6980P потребляли больше всего энергии, приближаяь к киловатту.

Геометрическое среднее по всем результатам тестов (Geometric Mean Of All Test Results) с формированием комплексного показателя (Result Composite) в рамках набора NVIDIA Vera HPC Benchmarks, дающее общую оценку производительности системы, отражает тот факт, что самым быстрым является решение NVIDIA Vera (2P). Как отметил Phoronix, NVIDIA Vera по-прежнему остаётся самым производительным серверным процессором на Arm64 из числа когда-либо тестировавшихся этим сайтом.

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