Arm анонсировала платформу Neoverse CSS N4 для 128-ядерных серверных процессоров для ИИ ЦОД

Arm представила платформу нового поколения Neoverse Compute Subsystems (CSS) N4 для разработки серверных процессоров для ИИ ЦОД. Как сообщает компания, ИИ-инфраструктура становится всё более разнородной: для некоторых развёртываний требуются микросхемы, адаптированные под определённую системную архитектуру или функцию — от специализированных вычислительных платформ до цифровых сигнальных процессоров, сетевых и других специализированных решений.

Новая платформа позволяет внедрить технологии Arm в эти решения, предоставляя партнёрам возможность адаптировать её под свои нужды, сокращая при этом трудозатраты на разработку, риски, связанные с интеграцией, и время, необходимое для создания микросхемы. По словам компании, Neoverse CSS N4 (Ranger) — это самая гибкая вычислительная подсистема Arm, обеспечивающая самый быстрый способ создания кастомных процессоров для ИИ ЦОД.

Arm Compute Subsystems или CSS — это программа создания полукастомных решений, которая позволяет клиентам разрабатывать чипы на основе IP-ядер Arm, настраивая количество ядер, размер кеша, I/O-блоки и возможности подключения в соответствии со своими потребностями. Neoverse CSS N4 поддерживает от 8 до 128 ядер Neoverse N4 с тактовой частотой до 3,8 ГГц (первые в серии N с такой частотой), изготовленных по техпроцессу N3P от TSMC, с поддержкой мультичиплетной и мультисокетной архитектуры.

Платформа поддерживает память DDR5/LPDDR6, обеспечивает до 256 Мбайт L3-кеша с ECC на кристалл, до 2 Мбайт L2-кеша с ECC на ядро и по 64 Кбайт L1d/L1i-кеша на ядро. Также платформа поддерживает до 128 линий PCIe 6.0/7.0 (блоки по x16 с бифуркацией до x4) с CXL 4.0, интерфейсы AMBA CHI/AXI и UCIe. Для BMC предполагается использование ASPEED AST2600. По данным компании, Neoverse CSS N4 обеспечивает в 2 раза более высокую производительность, в 1,25 раза более высокую производительность на ватт и в 1,75 раза более высокую пропускную способность памяти по сравнению с Neoverse N3 (Hermes).

Идея состоит в том, чтобы позволить разработчикам чипов тратить больше времени на добавление своих собственных элементов и меньше времени на то, чтобы разбираться, почему предположительно совместимые блоки перестали взаимодействовать друг с другом. CSS поставляется в виде RTL (Register-Transfer Level), который может быть интегрирован в современные EDA-процессы, с руководством по внедрению, поддержкой совместимости с IP-блоками сторонних производителей и интегрированным стеком ПО.

Arm заявляет, что клиенты могут развернуть Linux для проверки и разработки ПО до того, как появится готовый чип. Компания также предложила клиентам, которые не хотят заниматься разработкой собственных чипов, объединить CSS N4 с процессором Arm AGI. Это уже готовый чип для рабочих нагрузок, требующих высокой скорости обработки данных, а CSS N4 позволяет гиперскейлерам и разработчикам чипов адаптировать его под конкретные стойки. По словам компании, OpenAI, Meta✴, Cloudflare, Oracle, SAP, Lenovo, Supermicro и Verda уже разрабатывают системы и сервисы на базе процессора AGI.

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