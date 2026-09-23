SiPearl поставила первые образцы европейского серверного процессора Rhea1 для суперкомпьютера JUPITER

Французский разработчик процессоров SiPearl предоставил образцы своего первого процессора Rhea1 компании Bull, которая приступила к интеграции чипа в свою платформу BullSequana XH3000 для первого в Европе суперкомпьютера экзафлопсного класса JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) в суперкомпьютерном центре Forschungszentrum Juelich (FZJ) в Юлихе (Jülich, Германия).

На данном этапе производятся работы по созданию процессорного блейд-модуля для JUPITER, дополняющего GPU-сегмент, что открывает возможность полноценной модульной интеграции всего комплекса. Поставка оборудования для JUPITER стала первым заказом на серверные процессоры Rhea1 для компании SiPearl. Процессор включает 80 ядер Arm Neoverse V1 (Zeus), четыре стека памяти HBM2e (64 Гбайт), а также четыре канала памяти DDR5 (2DPC). Поддерживаются 104 линии PCIe 5.0 в виде шести комплексов x16 и двух x4.

Благодаря этим ключевым характеристикам Rhea1 идеально подходит для выполнения самых ресурсоёмких HPC-задач, обеспечивая при этом безопасность без бэкдоров и «выключателей», энергоэффективность и гибкость, отмечено в пресс-релизе. Выход Rhea1 на рынок запланирован на конец 2026 года.

«Благодаря высокой пропускной способности памяти этот процессор особенно хорошо подходит для приложений, которым необходим эффективный доступ к большим объёмам данных», — отметил директор Юлихского суперкомпьютерного центра Исследовательского центра Юлиха, а исполнительный директор EuroHPC JU назвал поставку образцов «важной вехой на пути к суверенитету Европы в области суперкомпьютерных технологий».

Вторая европейская система экзафлопсного уровня Alice Recoque, будет установлена в центре CEA/DAM к югу от Парижа. В ней будет использоваться процессор Rhea2. Генеральный директор и основатель SiPearl сообщил, что компания сейчас ведёт переговоры с предприятиями оборонного сектора по поводу поставок ещё одного продукта — Athena1 — специализированной версии Rhea1 для приложений двойного назначения.

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