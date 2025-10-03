CPU двойного назначения: SiPearl анонсировала 80-ядерный Arm-процессор Athena1

Французский разработчик серверных Arm-процессоров SiPearl, не имеющий собственных производственных мощностей, объявил о выпуске процессора Athena1 для приложений двойного назначения.

Как сообщается в пресс-релизе, созданный на основе опыта, полученного при разработке процессора Rhea1, который будут использоваться в первом европейском экзафлопсном суперкомпьютере JUPITER, новый чип будет предлагать функции, специально разработанные для рабочих нагрузок государственных, оборонных и аэрокосмических приложений, включая такие направления, как защищенная связь и разведка, криптография и шифрование, обработка разведывательных данных, тактические сети, электронное обнаружение и локальная обработка данных на транспортных средствах.

В дополнение к вычислительной мощности, Athena1 будет отличаться безопасностью и целостностью данных. Семейство Athena1 будет предлагаться в вариантах с 16, 32, 48, 64 или 80 ядрами Arm Neoverse V1 (Zeus), в зависимости от требуемой мощности для каждого приложения, ограничений по нагреву и других факторов. Подробные технические характеристики будут раскрыты позже.

Производством кристаллов Athena1 займётся TSMC. Предполагается, что первоначально упаковка будет осуществляться на Тайване с последующим переносом в Европу, чтобы способствовать развитию европейской промышленной экосистемы. Коммерческий выпуск Athena1 запланирован на II половину 2027 года.

Филипп Ноттон (Philippe Notton), генеральный директор и основатель SiPearl отметил, что при разработке новой версии первого процессора компании, «идеально отвечающей требованиям двойного назначения», был использован опыт, накопленный её научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими группами в области высокопроизводительных вычислений. «В рамках программы, порученной нам Европой по содействию возвращению высокопроизводительных процессорных технологий на континент, Athena1 является идеальным дополнением к Rhea1, помогая утвердить стратегическую независимость Европы», — подчеркнул Ноттон.

