DSX Ready: NVIDIA взялась за сертификацию BESS и CDU для ИИ-фабрик

NVIDIA запустила NVIDIA DSX Ready — программу сертификации продуктов и решений партнёров, которые соответствуют требованиям эталонного проекта ИИ-фабрики NVIDIA DSX. На начальном этапе программа включает две категории: аккумуляторные энергохранилища (BESS) и блоки распределения охлаждающей жидкости (CDU). Для каждой из категорий указаны требования к продуктам и оценка в рамках программы, что поможет упростить оценку предложений, снизить риски, связанные с интеграцией, и ускорить внедрение решений.

Платформа NVIDIA DSX объединяет проектирование и эксплуатацию ИИ-фабрики, сетевых технологий, энергоснабжения, охлаждения, инфраструктуры и ПО. Она упрощает проектирование и эксплуатацию фабрику как единой системы с учётом имеющихся ограничений по энергоснабжению, охлаждению, водоснабжению и электросетям.

Системный подход позволяет путём оптимизации одной части фабрики устранить узкое место в другой. NVIDIA DSX Ready предлагает поставщикам систем энергоснабжения и охлаждения ориентиры для создания на основе эталонных проектов сертифицированных решений, а разработчикам — более понятный способ поиска и оценки таких решений.

На данный момент программа DSX Ready включает сертифицированные решения BESS от Hitachi Energy, LG Energy Solution и Tesla, а также сертифицированные решения CDU от LG Electronics, LiquidStack и Vertiv. Со временем будут добавлены категории, охватывающие инфраструктуру и ПО.

Для поставщиков BESS партнёры проводят необходимые квалификационные испытания и предоставляют подтверждающие данные для рассмотрения и утверждения NVIDIA. Прохождение квалификации не заменяет собой инженерную проверку на уровне площадки. Для поставщиков CDU предусмотрен набор инструментов для самосертификации CDU, позволяющий определить степень соответствия решения требованиям NVIDIA.

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