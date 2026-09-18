Schneider Electric представила 2,5-МВт силовые модули для ИИ ЦОД, сокращающие время монтажа

Schneider Electric выпустила новую серию 2,5-МВт силовых модулей, предназначенных для ЦОД различного назначения. Компания заявляет, что её готовые стандартизированные силовые системы представляют собой масштабируемые энергетические решения высокой плотности для гиперскейлеров, неооблачных провайдеров и колокейшн-ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Продукты основаны на новейшем эталонном дизайне компании, предложенном совместно с NVIDIA. Они включают интегрированную систему управления электропитанием и управлением СЖО для ИИ-платформы NVIDIA GB300 NVL72. Доступны варианты модулей и силовых установок на 2 МВт, 2,25 МВт и 2,5 МВт. По данным Schneider Electric, версия на 2,5 МВт — крупнейшая по мощности из когда-либо производившихся компанией.

Выпуск и поставка готовых стандартизированных решений для силовой инфраструктуры, как утверждается, упрощает процесс разработки и строительства. Готовую силовую инфраструктуру компания может выпустить за шесть месяцев. Это особенно важно, поскольку ЦОД требуют быстрого, эффективного и масштабного развёртывания оборудования.

В компании заявляют, что стандартизируя быстросборные силовые системы и интегрируя в них ИБП, она позволяет гиперскейлерам, неооблачным и колокейшн-провайдерам сформировать ИИ-инфраструктуру за месяцы, а не за годы. Это большой шаг вперёд, помогающий строить ИИ-фабрики, ИИ-хабы и крупномасштабную инфраструктуру нового поколения. Прошедшие испытания силовые модули объединяют в заводском корпусе разные технологии Schneider Electric, включая ИБП Galaxy VXL UPS, коммутационное оборудование, системы охлаждения, литий-ионные АКБ, шины и системы распределения электроэнергии.

Разработка, производство и тестирование модулей происходит на заводе Schneider Electric в непосредственной близости от Барселоны. Недавно площадку расширили для поддержки растущего мирового спроса на модульную инфраструктуру ЦОД. Теперь площадь объекта составляет 5 тыс. м2 производственных мощностей. Оборудование уже доступно в Европе. По данным Schneider Electric, новые силовые решения станут доступны в Северной Америке позже в 2026 году, после чего их начнут поставлять и на другие рынки, в т.ч. Азиатско-Тихоокеанского региона.

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