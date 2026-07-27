AMD и Schneider Electric представили референсные дизайны для ИИ ЦОД на базе Helios AI

AMD и Schneider Electric совместно разработали типовой проект для внедрения стоек HeliosAI в ИИ ЦОД, что позволит упростить и ускорить развёртывание и масштабирование ИИ-фабрик.

Helios AI представляет собой унифицированную платформу, разработанную для обучения передовых ИИ-моделей и крупномасштабного инфреренса. Утверждается, что она обеспечивает лидерство в плотности вычислений, пропускной способности памяти и горизонтальном масштабировании. Helios AI представляет собой стойку двойной ширины, полностью интегрированную с CPU AMD EPYC Venic, ускорителями MI400 и сетю Pensando Vulcano.

Новые референсные стандарты указывают, как именно Helios могут быть интегрированы с остальными системами ЦОД. Они включают информацию об электроснабжении объекта, охлаждении, IT-пространстве и ПО для управления жизненным циклом. Предполагается, что это позволит клиентам быстрее проходить путь от планирования до развёртывания.

В Schneider Electric подчёркивают, что сотрудничество с AMD позволяет представить эталонный проект с инженерным обоснованием, способствующий связать передовые платформы для ИИ-вычислений, энергетические технологии и возможность практического внедрения новых решений в ЦОД.

Дизайн рассчитан на типовые ИИ-кластеры мощностью 6,2–10,4 МВт на площадках Tier III и плотностью отдельных стоек до 246 кВт. Поддерживается передовое жидкостное охлаждение Motivair с CDU и гибридный подход с использованием решений на основе СЖО и воздушного охлаждения. В AMD подчёркивают важность того, чтобы, на фоне современных требований к ИИ-инфраструктуре, вычисления, сетевые системы, питание и охлаждения «с нуля» проектировались совместно.

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