Google Cloud и NVIDIA запустят в ноябре инстансы на базе Vera Rubin NVL72

Google Cloud и NVIDIA объявили, что в следующем месяце в Европе станут общедоступны инстансы Google Cloud A5X на базе систем NVIDIA Vera Rubin NVL72. Они предоставят клиентам комплексную платформу для обучения моделей, инференса и масштабного обучения с подкреплением.

A5X используют системы NVIDIA Vera Rubin NVL72, сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC, сеть Virgo Network и передовую технологию жидкостного охлаждения четвертого поколения от Google Cloud.

Сообщается, что Google Cloud планирует расширить инфраструктуру на базе архитектуры Vera Rubin, доведя количество ускорителей Rubin до 960 тыс. единиц, размещённых на различных площадках.

Обучение с подкреплением требует непрерывного цикла: накопления опыта, оценки результатов и обновления моделей. Для этого необходима инфраструктура, способная поддерживать весь процесс в больших масштабах. A5X интегрирует архитектуру Vera Rubin в систему Google Cloud AI Hypercomputer, объединяя вычислительные мощности, сетевые ресурсы и системы хранения данных для поддержки обучения на основе опыта.

По мере развёртывания агентских систем компаниям необходимо обеспечивать защиту проприетарных моделей и конфиденциальных данных, лежащих в основе этих систем, даже при использовании инфраструктуры сторонней организации. Google Cloud станет одним из первых облачных провайдеров, предлагающих NVIDIA Confidential Computing в масштабе стойки на bare-metal-инстансах, таких как A4X Max на базе NVIDIA GB300 NVL72.

Кроме того, Google Cloud делает конфиденциальные вычисления (Confidential Computing) общедоступными на виртуальных машинах G4 на базе ускорителей NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, предлагая гибкую платформу для конфиденциального инференса и тонкой настройки. Клиенты, включая Vertebrae, Polaris Cloud и Confidential Core AI, используют ВМ Confidential G4 для обеспечения конфиденциальности разговоров, проверяемой работы агентов и корпоративного ИИ, управляемого в рамках заданных политик.

Google Cloud и NVIDIA также изучают возможности комплекса технологий NVIDIA DSX MaxLPS для инфраструктуры на базе Vera Rubin, чтобы оптимизировать производительность на ватт и расширить возможности в рамках доступного бюджета электропитания ЦОД.

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