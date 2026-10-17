Сервер ASUS XA P2N-E2 для агентного ИИ оснащён двумя чипами NVIDIA Vera

Компания ASUS анонсировала сервер XA P2N-E2 для агентного ИИ, обучения с подкреплением и ресурсоёмких задач по обработке данных. Новинка выполнена в форм-факторе 2U на модульной архитектуре NVIDIA MGX.

Система рассчитана на два процессора NVIDIA Vera, каждый из которых содержит 88 ядер Olympus (Arm v9.2) с возможностью одновременной обработки до 176 потоков инструкций. Могут быть задействованы 16 модулей оперативной памяти SOCAMM2 LPDDR5X-9600 суммарным объёмом до 1,5 Тбайт: эти изделия, как утверждается, обеспечивают до двух раз более высокую энергоэффективность по сравнению с RDIMM. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для накопителей E1.S с интерфейсом PCIe 6.0 и возможностью горячей замены.

Сервер располагает двумя слотами PCIe 6.0 x16 для двухслотовых GPU-ускорителей, двумя разъёмами PCIe 6.0 x16 для сетевых адаптеров типоразмера HHHL и слотом PCIe 6.0 x16 для DPU стандарта FHFL. Предусмотрены два порта USB Type-C в тыльной части корпуса и выделенный сетевой порт управления RJ45. Установлены четыре блока питания мощностью 2000 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Задействована традиционная система воздушного охлаждения. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

Новинка имеет размеры 900 × 438 × 88 мм и весит примерно 40 кг. Модульная конструкция позволяет осуществлять независимое обслуживание или модернизацию секций CPU и GPU. Сервер рассчитан на работу с ИИ-ускорителями семейства NVIDIA RTX PRO Blackwell, в частности, с картами RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

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