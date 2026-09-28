ASUS представила сервер хранения VS320D-RS26U на базе Intel Xeon с 26 отсеками SFF

Ассортимент СХД компании ASUS пополнился моделью VS320D-RS26U типоразмера 2U на аппаратной платформе Intel Xeon. Новинка предназначена для построения озер данных, а также для решения задач в области аналитики, производства медиаконтента, виртуализации и пр.

Устройство оснащено двумя контроллерами, функционирующими в режиме «активный — активный»: каждый из них наделён неназванным процессором Intel Xeon с четырьмя вычислительными ядрами и четырьмя слотами для модулей оперативной памяти DDR4 ECC суммарным объёмом до 256 Гбайт.

Во фронтальной части расположены 26 отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом SAS. Могут применяться HDD или SSD с горячей заменой. При формировании массива All-Flash на базе твердотельных изделий вместимостью 15,36 Тбайт суммарная внутренняя ёмкость достигает без малого 400 Тбайт. При подключении дополнительных модулей расширения в одной системе могут быть объединены до 338 накопителей. Говорится о поддержке RAID 0/1/3/5/6/10/30/50/60/5EE/6EE/50EE/60EE.

Каждый из контроллеров располагает четырьмя портами 10GbE SFP+ и одним сетевым портом управления 1GbE RJ45. Кроме того, есть по два слота PCIe 3.0 x8 для карт расширения, например, сетевых адаптеров 25GbE SFP28 (на два и четыре порта), 16Gb SFP+ Fibre Channel (два и четыре порта) или 32Gb SFP28 Fibre Channel (два порта). Предусмотрены три USB-разъёма, один из которых находится на лицевой панели.

Питание обеспечивают два блока мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum и резервированием. Габариты СХД составляют 88 × 438 × 491 мм, масса — 16,3 кг (без установленных накопителей). В системе охлаждения задействованы четыре вентилятора; диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Применяется программная платформа ASUS Unified Storage Manager.

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