ASUS анонсировала ИИ-серверы на чипах Intel Xeon 6 и AMD EPYC 9006

Компания ASUS анонсировала серверы RS700-E12-RS4U и RS720-E12-RS12U на аппаратной платформе Intel, а также RS720A-E14B-R32U, RS500A-E14B-R12U и ESC8000A-E13P на процессорах AMD для приложений ИИ, HPC и нагрузок, связанных с интенсивным использованием данных.

Двухсокетные модели RS700-E12-RS4U и RS720-E12-RS12U рассчитаны на чипы Xeon 6 (Granite Rapids-SP/Sierra Forest-SP). Доступны 32 слота для модулей DDR5-6400 суммарным объёмом до 8 Тбайт. Устройство RS700-E12-RS4U выполнено в формате 1U. Есть два слота PCIe 5.0 x16 для карт расширения FHHL, два разъёма OCP 3.0 PCIe 5.0 x16 (SFF), два коннектора для SSD типоразмера M.2 2280/2260 (PCIe 5.0 х2), четыре отсека для SFF-накопителей NVMe/SATA/SAS.

В свою очередь, версия RS720-E12-RS12U формата 2U предлагает до десяти слотов расширения: 6 × PCIe 5.0 x8 или 3 × PCIe 5.0 x16 (FHFL), 2 × PCIe 5.0 x16 (FHHL) и 2 × OCP3.0 PCIe 5.0 x16 (SFF). Доступны 12 посадочных мест для SFF-накопителей NVMe/SATA/SAS и два коннектора M.2 2280/2260 (PCIe 5.0 х2). Обе системы располагают контроллером Aspeed AST2600, портами RJ45, Mini-DP и USB 3.0.

Серверы RS720A-E14B-R32U и RS500A-E14B-R12U комплектуются чипами EPYC Venice (9006). Первая из этих машин выполнена в формате 2U: она рассчитана на два процессора и 32 модуля DDR5 суммарным объёмом до 4 Тбайт. Могут быть установлены 32 накопителя EDSFF E3.S и два SSD стандарта М.2 22110/2280/2260 с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Слоты расширения выполнены по следующей схеме: 2 × PCIe 6.0 x8 или 1 × PCIe 6.0 x16 (FHFL), 1 × PCIe 6.0 x16 (FHHL) и 2 × OCP 3.0 PCIe 6.0 x16 (SFF).

Вариант RS500A-E14B-R12U формата 1U имеет односокетную конструкцию с поддержкой 16 модулей DDR5 (до 2 Тбайт). Реализованы по два слота PCIe 6.0 x16 (FHHL) и OCP 3.0 PCIe 6.0 х16, 12 фронтальных отсеков для SFF-накопителей NVMe/SATA/SAS и два коннектора M.2. Системы оборудованы контроллером Aspeed AST2700.

Наконец, сервер ESC8000A-E13P типоразмера 4U поддерживает установку двух процессоров EPYC Turin (9005). Доступны 24 слота для модулей DDR5-6400/5600 суммарным объёмом до 3 Тбайт. Могут быть смонтированы до восьми двухслотовых ускорителей NVIDIA H200, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition или AMD Instinct MI350P. Кроме того, предусмотрены пять слотов PCIe 5.0 x16 для карт NIC/BlueField-3, восемь фронтальных отсеков для SFF-накопителей и два коннектора M.2 (NVMe). Реализованы два сетевых порта 10GbE (X710-AT2).

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