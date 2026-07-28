ASUS выпустила одно- и двухсокетные серверы на платформе AMD EPYC Venice

Компания ASUS анонсировала серверы нового поколения, построенные на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006. Дебютировали флагманские двухсокетные системы серий RS700A/720A с высокой вычислительной плотностью, а также односокетные модели RS500A/520A, обеспечивающие эффективность и гибкость развёртывания.

Устройство RS700A выполнено в форм-факторе 1U. Допускается установка двух чипов EPYC 9006 SP8 с показателем TDP до 400 Вт. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5 DIMM-8000 или MRDIMM-11200, по два разъёма PCIe 6.0 x16 (FHHL) и OCP 3.0. Подсистема хранения данных в зависимости от конфигурации имеет следующее исполнение: 4 × SFF/LFF (NVMe), 12 × SFF (NVMe) или 16 × E3.S (PCIe 6.0). Возможен монтаж двух однослотовых GPU-карт с TDP до 140 Вт. Питание обеспечивают два блока мощностью 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium и резервированием.

Сервер RS500A типоразмера 1U рассчитан на один процессор EPYC 9006 (до 400 Вт) и 16 модулей ОЗУ. Подсистема хранения может иметь конфигурацию 12 × SFF (NVMe) + 4 × E1.S или 16 × E3.S. Поддерживаются два однослотовых GPU с величиной TDP до 72 Вт. Прочие характеристики аналогичны модели RS700A.

Вариант RS720A формата 2U с поддержкой двух чипов Venice (до 400 Вт) располагает 32 разъёмами для модулей памяти DDR5. Он позволяет задействовать шесть слотов PCIe 6.0 x8 или три слота PCIe 6.0 x16 (FHFL), два разъёма PCIe 6.0 x16 (FHHL) и два слота OCP 3.0. Могут применяться до трёх двухслотовых GPU-ускорителей с TDP до 450 Вт. Доступны конфигурации с возможностью монтажа накопителей 12 × SFF/LFF (NVMe), 24 × SFF (NVMe) или 32 × E3.S (PCIe 6.0). Применены два блока питания мощностью 3200/2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium.

Наконец, сервер RS520A стандарта 2U комплектуется одним процессором EPYC 9006. Есть 16 слотов для модулей ОЗУ, один разъём PCIe 6.0 x16 (FHFL), один или два разъёма OCP 3.0. Подсистема хранения выполнена по схеме 12 × SFF/LFF (NVMe) + 4 × E1.S или 24 × SFF (NVMe) или 16 × SFF (NVMe) + 8 × SFF (SAS). Могут применяться до трёх однослотовых GPU. Мощность двух блоков питания 80 PLUS Titanium — 2700 или 2000 Вт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: