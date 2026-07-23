ASUS обновила свою линейку односокетных AMD-серверов, представив серии RS501A-E12 и RS521A-E12 с поддержкой процессоров EPYC поколения Turin. Впрочем, EPYC Genoa они тоже поддерживают, тогда как серверы предыдущего поколения — RS500A-E12 и RS520A-E12 — ориентированы только на Genoa. Кроме того, был установлен новый модуль питания, именно благодаря которому и появилась поддержка Turin. Поэтому название поколения платформы в ASUS решили оставить прежним — E12, лишь добавив в название серии идентификатор, указывающий на то, что это модифицированная платформа (цифра 1).

Все слоты и разъёмы в новых платформах полностью совпадают с тем, что имелись в предыдущих версиях. Это касается, в частности, и PCIe-интерфейсов, которых у EPYC вполне достаточно, чтобы даже в односокетном исполнении успешно конкурировать по их числу с двухсокетными платформами Intel. У одного EPYC есть 128 линий, у одного Xeon — только 80 (у 4-го и 5-го поколений) или 88 (у 6-го поколения). И именно из-за нехватки у Intel линий PCIe в сегменте универсальных серверов среднего уровня ASUS представляет только однопроцессорную платформу AMD.

Серверы серии RS501A-E12 выпускаются в 1U-шасси, а серии RS521A-E12 — в 2U. Но системная плата у них одна и та же — ASUS K14PA-U24-T. У неё есть три слота GENZPCIE для установки райзер-карт или подключения кабелей, соединяющих их с бэкплейном: два слота GENZPCIE x16 с поддержкой PCIe 5.0 x16 и один слот GENZPCIE x8 с PCIe 5.0 x8. Также есть слот OCP 3.0 для установки NIC/DPU (PCI 5.0 x16), восемь разъёмов MCIO (PCIe 5.0 x8) и два M.2-разъёма с интерфейсом PCIe 5.0 x4.

Таким образом, платформе вполне хватает 128 линий PCIe 5.0, доступных в Turin и Genoa. Кроме того, ASUS добавила на системную плату интегрированный двухпортовый гигабитный сетевой контроллер Intel i350 и SATA-контроллер ASM1061, но им требуется для работы всего лишь пять линий PCIe 2.0.

В одноюнитовой серии RS501A-E12 представлены модели с бэкплейном и корзиной на 4 и 12 — RS501A-E12-RS4U и RS501A-E12-RS12U соответственно. Причём все слоты корзины поддерживают NVMe SSD с x4-подключением — бэкплейну отведено шесть разъёмов MCIO (PCIe 5.0 x8).

Есть также вариант RS501A-E12-RS12U с дополнительной внутренней корзиной на четыре NVMe-накопителя (естественно, уже без «горячей» замены), обеспечивая поддержку суммарно 16 NVMe SSD. Для подключения корзины используется ещё два разъёма MCIO, так что в итоге задействованы все имеющиеся на плате восемь разъёмов MCIO.

В одноюнитовой модели в первый слот GENZPCIE x16 на системной плате устанавливается райзер-карта со слотом PCIe 5.0 x16. Во второй и третий слоты (GENZPCIE x16 и GENZPCIE x8) устанавливается карта Butterfly Raiser Card со слотами PCIe 5.0 x16 и PCIe 5.0 x8. Платформа RS501A-E12 поддерживает установку до двух однослотовых видеокарт. Как сообщается, среди новых моделей серверных платформ RS501A-E12 — единственная 1U-платформа с возможностью установки GPU.

RS521A-E12 в 2U-шаси включает модели с бэкплейном на 12 и 24 NVMe-накопителя. Для бэкплейна на 12 NVMe SSD достаточно шесть из восьми имеющихся разъёмов MCIO. А вот бэкплейн на 24 NVMe-накопителя забирает недостающие линии у первого и третьего слотов GENZPCIE x16, что ограничивает установку карт расширения x16.

Хотя в серии RS521A-E12 используется так же плата, что в RS501A-E12, применяемые райзеры отличаются, давая больше гибкости в выборе карт расширения. Во второй и третий слоты (GENZPCIE x8 и GENZPCIE x16) устанавливается райзер-карта Butterfly с поддержкой трёх слотов PCIe 5.0: одного слота PCIe 5.0 x8 и двух PCIe 5.0 x16. В этом случае либо все три слота работают в режиме x8, либо доступны только два слота в режиме x8 и x16. В первый же слот GENZPCIE x16 устанавливается райзер на два слота PCIe 5.0 x16, которые опять-таки либо оба работают в режиме x8, либо один слот не используется, а другой работает в режиме x16.

Следует отметить, что платформа RS521A-E12 поддерживает установку четырёх однослотовых видеокарт или двух двухслотовых видеокарт. Во втором случае исключается установка бэкплейна на 24 NVMe-накопителя. Если не жертвовать слотами PCIe для карт расширения, то максимально можно подключить только 16 NVMe.

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