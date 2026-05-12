Обзор сервера ASUS RS720A-E13-RS8G: DC-MHS во всей красе

Два AMD EPYC Turin, три полноценных GPU, пара высокоскоростных NIC, восемь NVMe SSD, RAID и что-нибудь ещё — всё с PCIe 5.0 и всё в 2U-шасси. Встречайте универсальный HPC/ИИ-сервер ASUS RS720A-E13-RS8G, модульный и современный!

ASUS RS720A-E13-RS8G с поддержкой AMD EPYC 9005 (Turin) и 9004 (Genoa/Genoa-X/Bergamo) относится к современному поколению модульных серверов DC-MHS, которые архитектурно заметно отличаются от своих «монолитных» предшественников. Спецификации DC-MHS ориентированы на механическую, электрическую и логическую совместимость различных компонентов, отказ от устаревших и проприетарных решений, а также предоставление большего контроля над платформой конечному пользователю. В рамках OCP это подразумевает в том числе взаимозаменяемость компонентов различных вендоров, что интересно крупным игрокам. Для отдельного вендора это может означать большую гибкость в формировании и обновлении модельного ряда серверов. А для отдельного пользователя — возможность выбора и универсальность платформы.

Движение в эту сторону началось не сегодня. Например, модули OCP 3.0 благополучно вытеснили LOM’ы. Теперь настал черёд внедрения DC-SCM — стандартизированных карт, которые «уносят» BMC, PFR, TPM, прошивку и т. д. с материнских плат. Строго говоря, и модули OCP 3.0 вовсе не обязательно должны быть связаны только с сетью. В таком формате выпускаются и RAID/HBA-контроллеры на замену проприетарным решениям разных вендоров. x16-слоты для райзеров тоже стандартизированные. В целом спецификации DC-MHS охватывают довольно много аспектов, но отдельно останавливаться на них не будем.

ASUS RS720A-E13-RS8G, несмотря на высоту 2U и вполне стандартные габариты (485 × 88 × 822 мм), имеет довольно плотную компоновку (M-FLW) и хорошие возможности расширения. Задняя часть машины условно делится на два «этажа». На первом по бокам находятся два (1+1) БП мощностью 2000/2700/3200 Вт класса 80+ Titanium. Между ними снизу есть два слота OCP 3.0 SFF (PCIe 5.0 x16) и предустановленный модуль ASUS ASMB12-iKVM (о нём чуть ниже). Над OCP-слотами находятся два слота PCIe 5.0 x16 для однослотовых FHHL-карт. Если надумаете поставить туда RAID/HBA, то на воздуховоде предусмотрительно сделана площадка для крепления «батарейки».

На втором «этаже» есть место для трёх двухслотовых FHFL-карт PCIe 5.0 x16 (до 400 Вт каждая), но райзеры несут два слота, так что можно установить и по паре x8-карт. На этих райзерах есть разъёмы питания 12VHPWR. Три левых слота для райзеров и левый же слот OCP 3.0 идут к одному процессору, оставшиеся слоты справа, а также пара коннекторов MCIO x8 (PCIe 5.0) — к другому. Сами CPU между собой объединены тремя x16-линками xGMI. В задней части платы также есть колодка для COM-порта, порт USB 3.0 Type-A и двухсимвольный сегментный индикатор Q-Code. В передней части платы, поближе к дисковой корзине, есть ещё четыре MCIO x8. Бэкплейн имеет те же четыре MCIO x8 и пару SlimSAS-разъёмов.

В качестве RAID предлагается не только поддержка традиционных контроллеров от Broadcom, но и GRAID SupremeRAID — соответствующий раздел есть в BIOS. Слоты для пары NVMe SSD (PCIe 3.0 x4 каждый, но от разных CPU) типоразмера M.2 22110/2280/2260 находятся на вертикально устанавливаемой планке, которая размещается ровно посередине между двумя соседними рядами DIMM слотов по центру платы — и места занимает меньше, и обдувается лучше. Причём планку даже на закрывают довольно массивные EVAC-кулеры процессоров (TDP до 400 Вт). Слотов для памяти здесь 24 шт., по 12 на каждый CPU (1DPC), с поддержкой модулей вплоть до DDR5-6400. За охлаждение отвечают шесть двухроторных быстросъёмных вентиляторов (блок с ними тоже можно вынуть целиком).

Дисковая корзина ASUS RS720A-E13-RS8G рассчитана на восемь U.2-накопителей, но есть и близкородственные модели с 12×LFF и 24×SFF. На левое ушко шасси вынесены два порта USB 3.0 Type-A, на правое — кнопки питания, сброса и ID, а также пара индикаторов. Лотки накопителей также оснащены парой индикаторов. Имеется и датчик открытия верхней крышки. Что важно (и удобно), практически все компоненты не требуют наличия отвёртки для доступа или установки. Механически шасси скроено хорошо и аккуратно, и работать с ним приятно.

Да и сама материнская плата «чистая» и аккуратная — количество разъёмов, чипов и джамперов минимально. И это неудивительно, поскольку, как и было сказано выше, управляющая логика вынесена на отдельную карту ASMB12-iKVM. Вот здесь как раз и расположен BMC (ASPEED AST2600), разъём под TPM, слот micro SD (для хранения логов), а также, в данном случае, отдельная платка со SPI-памятью, ответственная за функцию Dual BIOS. На заднюю часть модуля вынесены 1GbE-порт RJ45 для OOB-управления, пара портов USB 3.0 Type-A, видеовыход mini-DP, а также кнопка-индикатор ID и кнопка питания.

BIOS и BMC

Прошивка BMC здесь вполне стандартная — MegaRAC SP-X, со всеми её достоинствами и недостатками: и удобный HTML5 iKVM с пробросом образов, и куча разнородных функций и настроек, сваленных в один раздел. Но в целом всё, что нужно, есть. Отдельно, пожалуй, стоит отметить только функцию авторегулировки скорости вентиляторов, которая имеет два режима: стандартный и максимальный. В последнем вентиляторы уходят в зону 24 тыс. RPM и создают существенную акустическую нагрузку.

BMC

В BIOS есть тьма настроек, касающихся производительности и работы CPU и памяти. Но разбираться со всеми ними необязательно, поскольку есть несколько готовых опций. Так, Core Optimizer отвечает за максимально долгое поддержание турбочастот в автоматическом режиме, но также позволяет вручную задать пиковую частоту. Engine Boost отвечает за общее увеличение частот CPU, и этот режим рекомендуется использовать только при температуре воздуха на входе в шасси не выше +25 °C. Название Overclocking говорит само за себя. При включении появляется соответствующее предупреждение о возможных последствиях, а документация рекомендует использовать внешний PCIe-контроллер для HDD. Наконец, Power Balancer в связке с ASUS Control Center (ACC) динамически регулирует частоты всех ядер CPU в зависимости от их текущей загрузки или опять-таки даёт возможность ограничить максимальную частоту.

BIOS

Кроме того, есть готовые профили, которые меняют целый ряд настроек. Первая группа включает оптимизации под различные бенчмарки: пачка SPEC, HPL, FIO, Stream (Triad), MLPerf, DGEMM (с опечаткой) и т. д. Вторая группа отвечает более широким классам задач и предлагает оптимизации для минимальной задержки, для энергоэффективности, для работы с GPU, для HPC-нагрузок, для чувствительных к IO приложений, для максимизации тактовых частот. Впрочем, для наших тестов была включена одна-единственная опция — Core Optimizer в режиме Auto. Engine Boost в режиме Normal никакого явного прироста не дал, ACC пока не поддерживает материнскую плату сервера, а какие-то дополнительные настройки вроде включения режима NPS2 с нашим «железом» смысла не имели.

Настройки производительности

Ну и конечно, ASUS была бы не ASUS, если бы не добавила пару фирменных предзагрузочных утилит. Ez Flash позволяет быстро обновить прошивки с внешнего или внутреннего накопителя, а Storage Viewer показывает все установленные и подключённые накопители, в том числе тома RAID-контроллера, с которым можно работать прямо из BIOS — ROM’ы поддерживаются. IPMI Hardware Monitor показывает текущие значения ключевых сенсоров, а IPMI SEL Viewer позволяет пройтись по логам. Наконец, SMBIOS Viewer показывает состояние компонентов системы. Всё это необязательные, но порой очень полезные мелочи.

RAID

Утилиты

Тестирование

Сервер нам достался в следующей конфигурации: 2 × AMD EPYC 9115 (16C/32T; 2,6/3,3/4,6 ГГЦ; 64 Мбайт L3-кеш; TDP 125 Вт); 4 × 16 Гбайт Samsung DDR5-4800 RDIMM (M321R2GA3BB6-CQKET); Broadcom MegaRAID 9560-16i 8GB без «батарейки»; 2 × 256 Гбайт Intel DC P4101 (M.2; NVMe; PCIe 3.0 x4; SSDPEKKA256G8); 2 × 960 Гбайт Kingston DC1000M (U.2; NVMe; PCIe 3.0 x4; SEDC1000M/960G); 2 × 3200 Вт Delta (DLG3200AN12C31). От себя добавили только старенький NIC Intel X540-T1.

Накопители Kingston были подключены к RAID-контроллеру, из них был собран массив RAID1 с настройками по умолчанию. На накопитель Intel с томом NTFS была установлена Windows Server 2025 Standard 24H2 (26100) со всеми последними апдейтами. В ОС был выставлен профиль High Performance. Все прочие настройки, кроме Core Optimizer, оставлены по умолчанию.

В CPU-Z 2.19.0 процессоры набрали в бенчмарке 17.01.64 в одно- и многопоточном тестах 651 и 23314 баллов соответственно. В PassMark Perormance Test 11 вся система получила 6800,5 очков (естественно, без тестов 3D-графики), а CPU и RAM по отдельности — 77715,4 и 2870,1 очка соответственно. В SPECworkstation 4.0.0 рейтинг CPU составил 2,26, накопителя Intel — 0,46, а RAID1-массива — 0,67.

Заключение

ASUS RS720A-E13-RS8G — это современная универсальная машина, построенная на базе актуальной платформы AMD. Сервер действительно хорошо и плотно скомпонован, а модульность и возможность обойтись без отвёртки упрощает развёртывание и обслуживание. Ключевое достоинство системы — хорошие возможности расширения. Сервер можно дооснастить RADI/HBA, быстрыми сетевыми адаптерами и GPU. Причём и места хватит для всех компонентов, и охлаждение для них продуманное. А переход к DC-SCM повышает надёжность, поскольку в случае сбоя компонента или при ошибке обновления не придётся менять всю плату целиком.

Если кажется, что дисковая корзина маловата, то, во-первых, не стоит забывать про количество линий PCIe (а к GPU вам наверняка захочется добавить NVMe, а не SATA), а во-вторых, в ассортименте ASUS есть построенная на той же базе модель RS720A-E13-RS24G, которая поддерживает 24 × U.2 — естественно, уже через коммутаторы, плюс максимальный TDP для GPU будет пониже. Оба варианта ориентированы на HPC- и ИИ-нагрузки. Если же ускорители не требуются, то в том же модельном ряду есть ещё три варианта с другими корзинами. Рекомендованная цена ASUS RS720A-E13-RS8G в партиях составляет 460 тыс. руб., что мелочь по сравнению со стоимостью памяти, накопителей и ускорителей.