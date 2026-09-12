ASUS выпустила СХД высокой плотности OJ340A-RS60 на базе AMD EPYC Genoa

Компания ASUS анонсировала программно-определяемую платформу хранения высокой плотности OJ340A-RS60, оптимизированную для рабочих нагрузок в сферах HPC и ИИ, включая обучение больших языковых моделей (LLM), инференс, сложную аналитику и масштабируемые озера данных.

Новинка выполнена в форм-факторе 4U на аппаратной платформе AMD EPYC Genoa: может быть установлен один процессор в исполнении Socket SP5 (LGA 6096P) с показателем TDP до 360 Вт. Доступны 12 слотов для модулей DDR5-4800 RDIMM / 3DS RDIMM суммарным объёмом до 3 Тбайт.

Базовая комплектация включает чип EPYC 9654P с 96 ядрами (192 потока) с тактовой частотой 2,4–3,7 ГГц и 384 Гбайт ОЗУ. Есть по два слота PCIe 5.0 x16 для карт FHHL и PCIe 5.0 x8 для плат HHHL: это даёт возможность устанавливать сетевые адаптеры 100GbE/200GbE и аппаратные RAID-контроллеры.

СХД получила 60 посадочных мест для накопителей типоразмера LFF/SFF с интерфейсом SATA/SAS. Кроме того, в тыльной части корпуса предусмотрены восемь отсеков для SFF-изделий в конфигурации 6 × NVMe + 2 × SATA. Во всех случаях допускается горячая замена. Помимо этого, имеется коннектор для SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (поддерживается работа в SATA-режиме).

В оснащение входят два сетевых порта 25GbE SFP28 (опционально — четыре), контроллер Aspeed AST2600, выделенный сетевой порт управления RJ45, интерфейс D-Sub, а также порты USB 3.2 Type-A. Установлены четыре системных вентилятора. Питание обеспечивают четыре блока мощностью 800 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Platinum. Габариты сервера составляют 878,5 × 434 × 176 мм, масса — 33,3 кг.

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