ASUS представила сервер ESC8000-E12P на архитектуре NVIDIA MGX с чипами Intel Granite Rapids

Компания ASUS анонсировала сервер ESC8000-E12P в форм-факторе 4U, предназначенный для выполнения различных задач в области ИИ, включая инференс и визуальные вычисления. Новинка построена на модульной архитектуре NVIDIA MGX с использованием процессоров Intel Xeon 6 поколения Granite Rapids-SP.

Машина имеет двухсокетную конфигурацию: могут устанавливаться чипы Xeon 6500/6700 в исполнении LGA 4710 с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400/5200 RDIMM/3DS RDIMM суммарным объёмом до 8 Тбайт. Во фронтальной части находятся восемь отсеков для SFF-накопителей NVMe с возможностью горячей замены. Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера M.2 22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x4.

Сервер располагает восемью слотами PCIe 5.0 x16 для двухслотовых ИИ-ускорителей FHFL, таких как NVIDIA H200, NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell Server Edition и Intel Gaud3. Кроме того, реализованы пять слотов PCIe 5.0 x16 для карт NIC/BlueField-3 (FHFL) и один разъём PCIe 5.0 x16 (FHHL). В оснащение входят два сетевых порта 10GbE RJ45 на основе контроллера Intel X710-AT2 и выделенный сетевой порт управления 1GbE RJ45.

Новинка оборудована воздушным охлаждением. За питание отвечают четыре блока мощностью 3200 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Предусмотрены порты USB 3.0 и Mini DisplayPort. Габариты составляют 800 × 439,5 × 175 мм, масса — 45 кг. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: