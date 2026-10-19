Navitas и NVIDIA создали плату питания мощностью 24 кВт для ИИ ЦОД

Компания Navitas Semiconductor в партнёрстве с NVIDIA разработала новую плату питания мощностью 24 кВт для поддержки экосистемы NVIDIA MGX и развития архитектуры питания 800 В в современных дата-центрах, ориентированных на нагрузки ИИ и НРС.

Решение, представленное в ходе мероприятия OCP Global Summit 2026, обеспечивает преобразование напряжения с 800 В постоянного тока напрямую в 12 В постоянного тока за один этап, исключая необходимость в промежуточном силовом каскаде на 50 В. Это повышает общую эффективность системы и сокращает занимаемое пространство, что важно в условиях высокой плотности компоновки оборудования в ИИ ЦОД.

В плате питания применяются силовые компоненты Navitas GaNFast на основе нитрида галлия (GaN). В частности, задействованы 16 транзисторов GaNFast NV6034 (650 В, 18 мОм) на первичной стороне, которые сконфигурированы в многослойной полумостовой топологии. Применен корпус DFN 8 × 8 мм с двухсторонним охлаждением, благодаря чему снижается тепловое сопротивление. Пиковая эффективность достигает 97 % при полной нагрузке, тогда как удельная мощность превышает 2000 Вт/дюйм3.

Изделие выполнено в новейшем форм-факторе NVIDIA 400 × 60 мм. Плата питания может быть интегрирована на вычислительную материнскую плату максимально близко к ИИ-ускорителям (xPU): это даёт возможность минимизировать потери и удовлетворить высокие требования по энергопотреблению. В этом случае 12 В постоянного тока подаётся непосредственно на модуль регулятора напряжения (VRM), питающий xPU.

В целом, предложенная архитектура питания повышает эффективность и надёжность систем, одновременно снижая потери мощности и общую сложность при экономии места. Изделие создано в рамках программы трансформации Navitas 2.0, цель которой заключается в том, чтобы ускорить замену устаревших кремниевых компонентов на высокомощные технологии GaN и SiC (карбид кремния) следующего поколения во всей инфраструктуре ИИ.

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