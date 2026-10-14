NVIDIA анонсировала новые инвестиции в стартапы Франции на фоне вложений $10 млрд в технологическую экосистему всей Европы

Французские компании внедряют агентный ИИ во всех сферах — от аэрокосмической до финансового и государственного сектора и научных исследований. NVIDIA принимает участие в новых проектах, особое внимание на данном этапе уделяя стартапам. Ранее она уже вкладывала средства в ведущие технологические компании включая Alice & Bob, Gradium и Scintil Photonics. В целом в Европе компания выделила на развитие технологической экосистемы около $10 млрд.

Теперь компания объявила о новых запланированных инвестициях в Doctolib, Entalpic, Genesis AI и Pigment. Стартапы готовят инновации для здравоохранения, поиска новых материалов, физического ИИ и бизнес-планирования. Так, Doctolib специализируется на медицинских технологиях и разрабатывает ИИ-агентов. Entalpic ускоряет разработку передовых материалов на атомарном уровне, в том числе полупроводников и электроники следующего поколения. Genesis AI — робототехническая компания, разрабатывающая универсальных ИИ-роботов. Pigment предлагает корпоративное ПО и разрабатывает платформу, помогающую управлять предприятиями.

Аппаратные решения тоже развиваются. Например, Bull расширяет производство ИИ-серверов в Европе, в том числе грядущих NVIDIA Vera Rubin Ultra. Первый спутник Altair-1 в группировке из 50 аппаратов стоимостью $1 млрд успешно выведен на орбиту в октябре. Спутник оснащён модулями NVIDIA Jetson AGX Orin и работает с ИИ-моделями Mistral. В сфере квантовых вычислений Alice & Bob интегрировала платформу NVIDIA NVQLink для работы со своими сверхпроводящими кубитами. Quandela использует NVQLink для интеграции DGX Spark и своих фотонных кубитов

В банковском секторе SBS запускает суверенную платформу управляемых ИИ-сервисов и ИИ-агентов. Также недавно Mistral представила в режиме закрытого тестирования открытую ИИ-модель Mistral Large 4. При поддержке NVIDIA фонд Fondation Inria создает рабочую группу, которая займется развитием передовых методов open source в области ИИ.

Практические результаты во Франции обеспечивает комбинация открытых моделей и инфраструктуры NVIDIA. Например, L’Oréal внедрила NVIDIA ALCHEMI, чтобы её учёные могли эффективнее планировать исследования и анализировать возможные составы продуктов. С помощью дообученных и открытых моделей Mirakl добавила в свою экосистему более 70 млн товаров, а время подключения каталогов продавцов к её платформе сократилось до менее двух часов. Omi помогает брендам массово интегрировать точные изображения товаров в маркетинговый контент. Bouygues Telecom и Prisme.ai запустили платформу AI Studio V2 для того, чтобы сотрудники могли создавать собственных ИИ-агентов в защищённой, контролируемой среде.

В департаменте Кот-д’Ор ThinkDeep и Akila создали ИИ-агента на основе цифрового двойника, применяющего открытые модели мира NVIDIA Cosmos, модели Nemotron и библиотеки Omniverse. Такое решение используется для управления инфраструктурой, включающей 5,8 тыс. км дорог и здания, что уже позволило снизить издержки на 10 %, а в будущем затраты планируется сократить на 30 %. Также Nemotron и Cosmos лежат в основе платформы DeepBrain компании ThinkDeep, предназначенной для обработки грузов и обеспечения безопасности портовой инфраструктуры.

Летом сообщалось, что платформа AI Factory France (AI2F) под руководством Национального управления высокопроизводительных вычислений (GENCI) Франции объявила о запуске в партнёрстве с NVIDIA программы по ускорению ИИ-инноваций в стране. Программа обеспечит компаниям упрощённый доступ к передовой вычислительной инфраструктуре и специализированным ИИ-сервисам. Она объединяет глобальную экосистему NVIDIA с национальными и европейскими ИИ-ресурсами Франции.

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