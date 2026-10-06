Bull удвоила мощности по производству суперкомпьютерных стоек во Франции

Компания Bull, выкупленная властями Франции у Atos Group за €404 млн, объявила о запуске модернизированного производственного комплекса в Анже — примерно в 300 км к юго-западу от Парижа. Мощность площадки увеличилась в два раза — с 6 до 12 суперкомпьютерных стоек в месяц, а в 2027 году объемы выпуска планируется довести до 24 единиц.

Инвестиции в проект составили €80 млн. Общая площадь завода составляет примерно 20 тыс. м2, из которых 10,7 тыс. м2 отведено непосредственно под производство. На объекте смонтированы более 3500 фотоэлектрических панелей с суммарной пиковой мощностью 1500 кВт. Используется электроэнергия из возобновляемых источников. Кроме того, реализована система рекуперации, улавливающая тепло от оборудования: в перспективе в сеть централизованного теплоснабжения планируется подавать до 5 ГВт·ч/год.

По заявления Bull, модернизация позволила создать уникальный для Европы промышленный комплекс, на базе которого может выполняться широчайший спектр операций — от проектирования и сборки систем до их тестирования и интеграции. На площадке будут изготавливаться суперкомпьютеры, ИИ-оборудование, корпоративные серверы, а в дальнейшем — и квантовые решения. Запуск модернизированного завода является частью более масштабного проекта реконструкции, завершение которого запланировано на 2028 год.

Bull играет важную роль в формировании европейской сети суперкомпьютеров, на создание которой Европейский союз выделил €7 млрд в 2021–2027 годах. В частности, компания участвует в проекте второго европейского суперкомпьютера экзафлопсного класса — системы Alice Recoque. Кроме того, Bull займётся созданием европейского ИИ-суперкомпьютера LUMI-AI стоимостью €387,8 млн. В целом, компания выиграла 15 из 18 тендеров, объявленных Европейским совместным предприятием по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU).

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