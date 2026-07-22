Microsoft и Mistral обменяются моделями и ИИ-инфраструктурой в Европе

Microsoft и Mistral анонсировали крупное расширение стратегического партнёрства. Новые многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру будут комбинироваться с более масштабной интеграцией моделей Mistral в ИИ-платформу Microsoft. Инфраструктурное соглашение обеспечит Microsoft доступ к расширяющейся европейской инфраструктуре ИИ-ускорителей Mistral для обучения и инференса, а также реализации крупномасштабных проектов в сфере искусственного интеллекта.

Соглашение делает акцент на расширении вычислительных ИИ-мощностей в Европе благодаря развёртыванию Mistral тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA Vera Rubin. В то же время пользователи получат доступ к новейшим ИИ-моделям Mistral в Microsoft Foundry, Copilot Studio, Azure и Azure Local. По данным Microsoft, новые вычислительные мощности поддержат обеспечение растущего спроса на облачные и ИИ-сервисы. Одновременно они помогут реализовать инициативу European Digital Commitments и стратегию Sovereign Cloud.

В Microsoft отмечают, что соглашение согласуется с более широкой инфраструктурной стратегии компании, объединяющей принадлежащие ей самой ЦОД, арендованные объекты, а также взаимодействие со сторонними провайдерами ИИ-инфраструктуры. Партнёрство будет очень кстати на фоне роста спроса в Европе на суверенные ИИ-платформы, позволяющие местным организациям сохранять больший контроль над данными, нагрузками и соблюдением требований к регуляторам. Ранее Microsoft уже сетовала, что не может в полной мере обеспечить суверенитет данных в случае запроса со стороны американских властей.

Заодно Microsoft повысит доступность ИИ-моделей Mistral в портфолио корпоративных решений. Mistral Medium 3.5 и OCR 4 теперь доступны на платформе Microsoft Foundry, а Mistral Medium 3.5 добавлена в Microsoft Copilot Studio. Различные организации могут внедрять модели в облаках Azure и Azure Local с использованием единого фреймворка на базе Microsoft Foundry и Foundry Local. Также Microsoft и Mistral намерены реализовать совместные планы выхода на корпоративный рынок, в т.ч. финансирования пилотных проектов, кредиты Azure и практикумы с клиентами из регулируемых отраслей, включая финансовую, здравоохранение, производство и КИИ.

Соглашение стало наглядной иллюстрацией развития стратегии Microsoft по сочетанию внутренней инфраструктуры Azure с внешними партнёрствами в сфере ИИ-вычислений. Это обусловлено тем, что спрос на ИИ-ускорители по-прежнему опережает предложение. Компания не только полагается на собственную инфраструктуру, но и наращивает взаимодействие со специализированными провайдерами, в то же время расширяя линейку «суверенных» ИИ-предложений

Mistral предложение поможет существенно нарастить распространение передовых ИИ-моделей, одновременно позиционируя французскую компанию как провайдера инфраструктуры в рамках проекта Mistral Compute. Развёртывание Vera Rubin также стало маркером нового этапа инвестиций в ИИ-инфраструктуру, поскольку облачные провайдеры и ИИ-платформы готовятся к использованию систем новейшего поколения. Ранее сообщалось, что только в марте 2026 года Mistral привлекла в долг $830 млн для оснащения ИИ ЦОД и конкуренции с техногигантами из США.

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