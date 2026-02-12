Французская Mistral AI вложит €1,2 млрд в строительство шведского ИИ ЦОД

Французский стартап Mistral AI инвестирует €1,2 млрд ($1,4 млрд) в строительство ИИ-инфраструктуры в Швеции. Компания намерена стать незаменимым поставщиком ИИ-решений для правительственных структур и крупных компаний в Евросоюзе, сообщает Bloomberg.

По данным Mistral, ИИ ЦОД разместится в Бурлэнге (Borlänge) при содействии инфраструктурного провайдера EcoDataCenter AB. Объект вместит мощности, достаточные для обучения ИИ-моделей компании. Сообщается, что он должен начать работу в 2027 году. Это первая инвестиция Mistral в дата-центры за пределами Франции. Компания позиционирует создание ЦОД как меру по укреплению европейского технологического суверенитета.

Поскольку политические связи с Вашингтоном ослабевают, правительства стран — участниц Евросоюза всё с большей опаской относятся к использованию облачных сервисов Amazon (AWS), Microsoft и Alphabet, пока доминирующих в сфере ИИ-инфраструктуры, хранения данных и облачных вычислений.

Mistral, разрабатывающая ИИ-модели, по данным Bloomberg рассчитывает стать ответом Европы на деятельность OpenAI. С июня 2025 года компания управляет собственным облаком Mistral Compute, предоставляя полный ИИ-стек, включающий ИИ-ускорители, API и разнообразные сервисы, в том числе в формате PaaS. Утверждается, что клиентам предлагается «полностью европейский ИИ-стек» с обрабьоткой и хранением данных на месте.

По словам главы Mistral Артура Меньша (Arthur Mensch), инвестиция — конкретный шаг на пути к строительству независимых мощностей в Европе, связанных с искусственным интеллектом. В 2025 году Mistral заявила, что намерена инвестировать в строительство дата-центра во Франции для того, чтобы отказаться от использования действующей в США инфраструктуры.

После раунда финансирования сентября 2025 года, в ходе которого компания привлекла €1,7 млрд, её капитализация составила €11,7 млрд. Раунд возглавил нидерландский производитель литографического оборудования ASML Holding NV. В январе 2026 года Меньш заявил, что к концу 2026 года выручка компании долждна превысить $1 млрд. EcoDataCenter известна своими проектами высокоэкологичных ЦОД.

Отношения Франции и США действительно переживают не лучшие времена. Например, в декабре 2025 года сообщалось, что Airbus перенесёт критически важные нагрузки в суверенное европейское облако. В январе 2026 года появилась информация, что французские власти пересадят госслужащих с с Zoom и Teams на суверенный видеочат Visio, а в феврале сообщили о том, что французская Capgemini продаст подразделение CGS, обслуживающее власти США.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: