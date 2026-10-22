ASUS объявила о готовности поставлять системы на базе NVIDIA HGX Rubin NVL8

ASUS объявила, что в IV квартале 2026 года будет готова выпустить новые стоечные серверы на платформе NVIDIA HGX Rubin NVL8. Они будут доступны в конфигурациях как частично, так и полностью укомплектованной стойки. Линейка включает модели XR R1I12B-M1BHFS (форм-фактор 3U, гибридное охлаждение) и XR R1I12B-M1BLFS (форм-фактор 2U, полностью жидкостное охлаждение).

Система ASUS XR R1I12B-M1BHFS в формфакторе 3U сочетает систему прямого жидкостного охлаждения микросхем (D2C) для базовой платы NVIDIA HGX Rubin с восемью GPU и воздушное охлаждение для двух процессоров Intel Xeon 6. Модульная конструкция с воздушным охлаждением CPU на 50 % сокращает время технического обслуживания; поддержка накопителей форматов U.2 и E1.S обеспечивает гибкость при развёртывании системы.

ASUS XR R1I12B-M1BLFS отличают формфактор 2U и полноценное жидкостное охлаждение — система имеет высокую тепловую эффективность, высокую вычислительную плотность и способствует улучшению коэффициента энергоэффективности (PUE), что важно для ресурсоёмких задач в сфере ИИ. Сертифицированная NVIDIA конструкция и архитектура без использования кабелей для соединения плат снижают сложность развёртывания системы.

Формирование инфраструктуры для ИИ требует оптимизации вычислительных мощностей, систем питания, охлаждения и сопутствующей инженерной части. ASUS сочетает свой опыт с решением NVIDIA DSX Sim Blueprint — эталонным проектом системы моделирования и проверки инфраструктуры ЦОД в среде цифровых двойников — и помогает оптимизировать инфраструктуру для задач масштабной генерации токенов. Совместно с партнёрами по экосистеме производитель объединяет вычислительные ресурсы, сетевое оборудование, СХД, системы питания и охлаждения и инженерную инфраструктуру в единую среду цифрового двойника. Это помогает заказчикам оценивать конфигурации инфраструктуры, выявлять ограничения, оптимизировать производительность и энергоэффективность системы ещё до её развёртывания.

Asus предлагает ассортимент продукции на основе решений NVIDIA — ранее компания выпустила сервер XA P2N-E2 на чипах Vera для агентного ИИ, универсальный ИИ-сервер ESC8000-E12P на архитектуре NVIDIA MGX с чипами Intel Granite Rapids, а также модульную систему PE3000N на платформе NVIDIA Jetson Thor T5000.

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