NVIDIA усилила DPU BlueField-4 контроллером, который в реальном времени блокирует подозрительные операции ИИ-агентов

DPU-контроллер на архитектуре NVIDIA Vera BlueField-4 STX (BF-4 STX) обеспечит ИИ-системам защиту ИИ-агентов, контекстной памяти и доступа к файлам непосредственно на аппаратном уровне, сообщает Blocks & Files.

DPU поддерживает программную платформу защиты DOCA (Data Center Infrastructure-on-a-Chip Architecture), обеспечивающую доступ к файлам по принципу Zero Trust, а также ведёт мониторинг и контроль деятельности ИИ-агентов для предотвращения утечки данных, несанкционированного доступа и других угроз. STX представляет собой схему многоуровневого хранения контекстной памяти KV Cache компании NVIDIA. Благодаря BlueField-4 STX меры безопасности можно принимать непосредственно в процессе работы с ИИ-нагрузками.

Решение разработано в рамках создания платформы NVIDIA Vera Rubin и одновременно выполняет функции CPU и обработки потоков данных. Это обеспечивает высокоскоростную передачу информации, эффективный доступ к хранилищу и защиту сервисов.

Оно использует три интегрированные библиотеки безопасности и микросервисы DOCA, работающие в процессоре и памяти DPU. В частности, речь идёт о микросервисе DOCA Vault, благодаря которому доступ к нужным файлам с необходимыми правами получают только авторизованные ИИ-нагрузки. DOCA Argus обеспечивает прозрачность действий ИИ-агентов и рабочих нагрузок, а DOCA Flow помогает изолировать сетевой трафик и защитить конфиденциальные данные в экосистемах с многочисленными арендаторами ресурсов.

Благодаря BF-4 STX серверы и СХД могут анализировать и контролировать взаимодействие ИИ-агентов, данных и контекстной памяти в потоке данных. По информации NVIDIA, обнаружение угроз происходит до 1000 раз быстрее, чем в существующих средах без агентного мониторинга, а контроль работы осуществляется на скоростях до 800 Гбит/с.

Свои решения в сфере безопасности интегрируют с Vera BlueField-4 STX компании Akamai, Armis, Check Point, Cisco, CrowdStrike, EQTY, F5, Fortinet, Palo Alto Networks, TrendAI, Xage Security и Zscaler.

Платформы на базе STX предлагают провайдеры систем хранения данных Cloudian, DDN, Dell Technologies, Everpure, Hitachi Vantara, HPE, IBM, MinIO, NetApp, Nutanix, VAST Data и WEKA.

Системы на базе STX уже разрабатывают Asus, Foxconn, Gigabyte Technology, Supermicro, Wistron и Wiwynn. Заказчикам помогают внедрять соответствующие решения интеграторы Accenture, Deloitte и World Wide Technology. Ожидается, что продукты на базе STX появятся во втором полугодии 2026 года.

