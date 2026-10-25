ZTE представила модульный ЦОД для ИИ мощностью 250 кВт с воздушным и жидкостным охлаждением

Китайская ZTE представила модульный ЦОД, разработанный для ИИ-нагрузок. Новый продукт ZXEDC M8000 Intelligent Computing Micro-Module показали в ходе мероприятия Data Center World Asia, сообщает Datacenter Dynamics.

Китайская компания заявила, что M8000 объединяет «холодный коридор», стойки с сетевым оборудованием, стойки для жидкостного охлаждения, CDU для систем с водоблоками, трубопровод вторичного контура охлаждения, оборудование системы электропитания постоянным током высокого напряжения (HVDC), а также умные шинопроводы, «воздушные стены» (air walls), системы мониторинга и освещения, кабели и системы взаимодействия с пожарной сигнализацией — всё в одном модуле. Система также может поддерживать как стандартные вычислительные задачи, так и ИИ-вычисления.

По данным ZTE, мощность отдельных стоек модуля составит от 20 до 60 кВт, а пиковая мощность достигнет 250 кВт. Стойки отделены от несущего каркаса модуля, поэтому в будущем операторы смогут перейти с воздушного на жидкостное охлаждение непосредственно на площадке размещения дата-центра.

Также ZTE утверждает, что архитектура системы охлаждения предусматривает использование общего источника холода для воздушного и жидкостного контуров. Это позволяет операторам регулировать соотношение между воздушным и жидкостным охлаждением.

По данным ZTE, благодаря использованию фрикулинга система способна обеспечить показатель PUE на уровне 1,15 во всех климатических регионах. Оборудование с питанием 800 В постоянного тока (DC) в сочетании с умными шинопроводами для распределения электроэнергии между стойками, как утверждают в компании, обеспечивает КПД системы электропитания до 98 %.

Компания утверждает, что модуль M8000 — первый вариант с жидкостным охлаждением, получивший сертификат UL Solutions, подтверждающий герметичность системы на уровне всего комплекса. Также ZTE заявляет, что архитектура модульного ЦОД позволяет поддерживать три поколения ИТ-оборудования без необходимости существенной перестройки инфраструктуры по мере наращивания мощностей.

В 2025 году компания представила модульный ЦОД AIDC Prefabricated Container Solution, обеспечивающий показатель PUE на уровне 1,15 благодаря использованию системы охлаждения Chilled Water Wall (CWW), а также разделению «холодного» и «горячего» коридоров и жидкостному охлаждению с водоблоками в сочетании с фрикулингом.

Компания ZTE в основном известна телекоммуникационными решениями, в том числе оборудованием для сетей 5G. В последние месяцы она сотрудничала с малайзийской U Mobile, итальянским провайдером EOLO, а также крупнейшим провайдером телекоммуникационных услуг Шри-Ланки SLT-Mobitel в рамках модернизации сетей 5G.

В прошлом месяце поставщик успешно завершил испытания в рамках проверки концепции (PoC) портативной мобильной базовой станции в Малайзии, полностью независимой от внешней электросети и обеспечиваемой энергией из возобновляемых источников.

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