Crusoe, застройщик ЦОД OpenAI Stargate, привлекла $3,9 млрд с оценкой в $30,9 млрд и сделала ставку на малые модульные дата-центры

Стартап Crusoe завершил новый раунд финансирования серии F в размере $3,9 млрд с оценкой его рыночной стоимости примерно в $30,9 млрд, сообщил ресурс The Wall Street Journal. По словам гендиректора Crusoe Чейза Лохмиллера (Chase Lochmiller), раунд финансирования возглавили Atreides Management, Valor Equity Partners и Mubadala Investment. В число других инвесторов входят Founders Fund, TPG и несколько суверенных фондов, включая Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA).

После двух лет строительства комплекса ЦОД Stargate в Абилине (Abilene, Техас), используемого OpenAI, Crusoe теперь делает ставку на создание небольших модульных ЦОД Spark, которые она может производить на собственных заводах и развёртывать там, где есть доступ к электроэнергии. Это будет быстрее и дешевле, чем полагаться исключительно на крупные строительные проекты, которые становятся всё дороже и сталкиваются с задержками по всей стране.

Лохмиллер заявил, что для инференса не требуются огромные ИИ-кластеры. «В настоящее время для этого не нужен ЦОД по типу того, в Абилине», — сказал Лохмиллер. По его словам, инференс в таком ЦОД «может быть излишним». Меньшие по размеру ЦОД Spark предоставляют компании ещё одно преимущество: скорость, поскольку для них не требуются месяцы планирования, строительства и согласования с местными жителями. ЦОД Spark уже работают в Рино (Reno, штат Невада) с питанием от б/у батарей электромобилей и солнечных панелей.

Crusoe отличается от других стартапов в сфере ИИ-инфраструктуры тем, что не делает ставку на одно направление деятельности. Например, неооблачные компания занимаются в основном лишь тем, что покупают дорогостоящие чипы и сдают в аренду доступ к ним. В свою очередь, Crusoe разрабатывает и сдаёт в аренду ЦОД, сдаёт в аренду GPU в них и запускает ИИ-модели для клиентов и взимает плату за вычислительные ресурсы (токены). «Мы продаём ЦОД, GPU и токены», — сказал Лохмиллер.

По словам источников The Wall Street Journal, эта стратегия временами вызывала недовольство совета директоров, который предлагал сузить сферу деятельности компании. Однако Лохмиллер считает, что его стратегия помогает компании строить лучшие ЦОД, поскольку даёт понимание того, как меняется спрос. Crusoe ожидает, что большая часть её облачных вычислений будет выполняться в небольших ЦОД Spark. «Мы собираемся устанавливать их повсюду», — заявил Лохмиллер.

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