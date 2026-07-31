Crusoe и Aalo развернут первую ИИ-фабрику с питанием от SMR

Компании Crusoe Energy и Aalo Atomics объявили о партнёрстве, в рамках которого планируется создать первую ИИ-фабрику с питанием от атомных реакторов. Модульная ИИ-инфраструктура будет комбинироваться с малыми модульными реакторами (SMR) для демонстрации возможностей поддержки АЭС крупномасштабных ИИ-вычислений, сообщает Converge Digest.

Первый пилотный проект предполагается запустить в 2027 году на территории Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory, INL). Там реактор Aalo будет снабжать энергией модульный ЦОД Crusoe Spark, в котором разместятся мощности облака Crusoe Cloud. Партнёры намерены расширить взаимодействие и к концу 2029 года организовать коммерческое использование реакторов Aalo дата-центрами Crusoe.

Согласно договору Aalo намерена интегрировать свои модульные мини-АЭС Aalo Pods на основе реакторов с 50-МВт электрической мощности с будущими ЦОД Crusoe. Недавно Aalo удалось добиться в своём реакторе самоподдерживающейся цепной реакции в рамках пилотной программы Министерства энергетики (DoE).

Aalo уже начала строить второй реактор в дополнение к расположенному на территории INR объекту Aalo-X. Он будет генерировать электричество, поставляя энергию расположенному там же модульному ЦОД Crusoe Spark. Новое партнёрство — очередное свидетельство потребности ЦОД в надёжных бесперебойных источниках энергии, способных поддержать быстрое масштабирование ИИ-инфраструктуры.

Crusoe позиционирует себя как вертикально интегрированного провайдера ИИ-инфраструктуры, участвующего в энергетических проектах, занимающегося строительством ИИ ЦОД и обеспечением облачных сервисов. Aalo получит благодаря взаимодействию возможность опробовать предварительный коммерческий сценарий своих малых модульных реакторов, специально предназначенных для ИИ ЦОД. Основанная в 2023 году в Техасе компания уже привлекла $136 млн от инвесторов, включая Valor Equity Partners, NRG Energy, Hitachi Ventures и Tishman Speyer.

Взаимодействие Crusoe и Aalo — часть более широкого тренда. Технологические компании, включая Microsoft, Amazon, Google и Oracle уже анонсировали связанные с атомной энергетикой инициативы или инвестиции для поддержки расширения парка ЦОД в дальнейшем. Тем временем разработчики реакторов вроде Oklo, Kairos Power, TerraPower и X-energy продолжают продвигать создание коммерческих решений. В отличие от многих подобных проектов, партнёры намерены продемонстрировать на базе INL реальное применение модульного ядерного реактора с настоящим ЦОД и ИИ-нагрузками до того, как перейти к созданию коммерческих ИИ-кампусов.

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