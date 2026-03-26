ИИ от Microsoft и NVIDIA ускорит создание новых атомных реакторов

Microsoft и NVIDIA сотрудничают в сфере атомной энергетики, но речь идёт не о непосредственном строительстве мощностей, а о «бумажной работе», которая будет выполняться с помощью ИИ-инструментов. Они должны помочь справиться с бюрократией, помогут в проектировании и оптимизации работы АЭС, сообщает The Register.

По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), сотрудничество охватывает весь жизненный цикл АЭС, от получения разрешений и проектирования до строительства и эксплуатации. По словам Смита, атомная энергетика отлично зарекомендовала себя как источник безуглеродного электричества, и новая инициатива поможет масштабному вводу АЭС в эксплуатацию.

Microsoft подчёркивает, что строительство АЭС — весьма сложный процесс, а приведение работы в соответствие с правилами регуляторов может занять годы, обойтись в сотни миллионов долларов и потребовать обработки огромных объёмов данных с последующим составлением отчётов. Администрация США стремится упростить делособственными методами — ослабить требования к безопасности, включая отказ от полной экологической экспертизы новых реакторов.

Microsoft и NVIDIA считают, что ИИ поможет сократить сроки разработки, упростить выполнение сложных задач без ущерба безопасности и др. При этом система готовит и документацию, которую могут проверить регуляторы, где каждое инженерное решение обосновано в соответствии с правилами и готово для аудита.

По данным Microsoft, предлагаемый компанией инструмент Generative AI for Permitting уже сократил работы по получению разрешений на 92 % для компании Aalo Atomics, готовящей создание массовых малых модульных реакторов (SMR). Southern Nuclear разработала и внедрила ИИ-агентов, применяющих Microsoft Copilot для оптимизации проектирования и лицензирования. NVIDIA будет способствовать развёртыванию АЭС с помощью технологии цифровых двойников и высокоточных симуляций.

Рост использования атомной энергии рассматривается как решение проблемы увеличения спроса на электричества, вызванного бумом строительства ИИ ЦОД. При этом строительство АЭС обычно занимает не менее пяти лет, а вот больше энергии для ИИ требуется уже сейчас. Сама Microsoft заключила соглашение сроком на 20 лет о покупке энергии (PPA) с Constellation Energy для перезапуска АЭС Three Mile Island, но та вряд ли заработает раньше 2028 года.

Новая инициатива по внедрению ИИ в ядерную энергетику объединяет решения Omniverse, Earth 2, CUDA-X, AI Enterprise, PhysicsNeMo, Isaac Sim и Metropolis компании NVIDIA с Generative AI for Permitting и Planetary Computer компании Microsoft. По данным последней, это позволяет сформировать цифровую ИИ-экосистему для ядерной энергетики на платформе Azure. Аналогичные платформы разрабатывают Google и Palantir.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: