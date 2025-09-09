Microsoft присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации

Корпорация Microsoft, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации (WNA) — международной некоммерческой организации со штаб-квартирой в Лондоне, которая занимается продвижением ядерной энергетики. World Nuclear Association была основана в 2001 году. Её основными направлениями деятельности являются поддержка передовых ядерных технологий, таких как малые модульные реакторы, содействие упрощению процессов лицензирования и укрепление глобальных цепочек поставок в области атомной энергетики.

На сайте WNA говорится, что на сегодняшний день в состав ассоциации входят компании и организации, базирующиеся в 44 странах по всему миру. Это, в частности, крупные предприятия в области атомного машиностроения, строительства и обращения с отходами, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения. В числе участников WNA значатся Accenture, CEZ, Constellation Energy, EDF, GE Vernova, Iberdrola, Oklo, PG&E и многие другие.

«Членство Microsoft в ассоциации — это переломный момент для отрасли. Участие корпорации ускорит внедрение ядерной энергетики в масштабах, необходимых как для достижения климатических целей, так и для удовлетворения растущего спроса на энергию со стороны дата-центров», — говорит доктор Сама Бильбао-и-Леон (Sama Bilbao y León), генеральный директор WNA.

Сообщается, что подразделение по энергетическим технологиям Microsoft будет напрямую сотрудничать с техническими рабочими группами WNA с целью ускорения внедрения ядерной энергетики, оптимизации процессов регулирования и разработки новых коммерческих моделей. Конечная цель заключается в том, чтобы масштабировать ядерную энергетику для удовлетворения растущих потребностей цифровой экономики, в том числе в сегменте ЦОД.

Microsoft развивает ряд проектов в области ядерной энергетики. Ранее сообщалось, что редмондская корпорация формирует команду для работы над малыми атомными реакторами для питания дата-центров. Кроме того, Microsoft заключила 20-летний контракт с крупнейшим в США оператором АЭС Constellation Energy на поставку электроэнергии, которая будет производиться на площадке Three Mile Island в Пенсильвании. При этом Microsoft надеется, что ИИ ускорит разработку экономически эффективных коммерческих термоядерных реакторов, которые смогут обеспечить энергией крупные ЦОД.

