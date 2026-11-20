FADU представила, по её словам, первый в мире «файлово-семантический SSD» (FS-SSD), сообщает StorageNewsletter. Новинка, как ожидается, позволит оптимизировать инфраструктуру хранения данных для ИИ-платформ.

FADU FS-SSD — твердотельный накопитель нового типа, который самостоятельно распознаёт файлы и управляет ими, оперируя не блочным доступом, а непосредственно файловыми объектами. Специализированная прошивка для SSD-контроллера шестого поколения (Gen6) FADU позволяет осуществлять такие задачи как поиск файлов, проверку прав доступ и преобразование имён файлов в физические адреса не средствами CPU и ОС, а ресурсами самого накопителя.

Файловые запросы встраиваются в стандартные команды NVMe — GPU, DPU или удалённый сервер могут читать и писать файлы на SSD, минуя CPU. С развитием генеративного ИИ и технологий инференса ИИ-моделей возросла потребность в операциях, связанных с многократным чтением обучающих данных и быстрым сохранением контрольных точек. Из-за этого растёт нагрузка на CPU и увеличиваются задержки, потому что для открытия даже одного файла GPU приходится обращаться к CPU и файловой системе хоста, говорит компания.

Решение FADU FS-SSD упрощает эту схему, обеспечивая ускорителям прямой доступ к файлам. FADU намерена превратить FS-SSD в бесхостовые серверы хранения данных на базе DPU и в масштабируемые файловые хранилища. Компания планирует предоставить своим OEM/ODM-партнёрам референсные проекты.

FADU на примере 16-Тбайт SSD продемонстрировала производительность контроллера FC6161 (Gen6), который до 2,5 раз производительнее контроллера предыдущего поколения (Gen5). Общее энергопотребление SSD на основе контроллера FADU Gen6 составляет менее 28 Вт при выполнении последовательной записи и менее 5 Вт в режиме простоя. Сам контроллер в операциях чтения потребляет не больше 6 Вт, в операциях записи — 7 Вт, и это тоже значительный прирост энергоэффективности по сравнению с Gen5.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: