Компания Hammerspace анонсировала программно-аппаратный комплекс хранения данных Hammerspace Data System, в состав которого вошла флеш-платформа Hammerspace Open Flash Platform (OFP) для задач ИИ и HPC. Её особенность заключается в отказе от традиционных серверов хранения на базе CPU с архитектурой х86: вместо них задействованы DPU Xsight Labs E1.

Система OFP выполнена в форм-факторе 1U с пятью узлами. Каждый из них содержит упомянутый DPU с 64 ядрами Arm Neoverse N2 и четыре слота для модулей памяти DDR5-5200. Реализованы два порта 400GbE QSFP-DD. Каждый узел располагает двумя съёмными блоками для четырёх накопителей U.2/U.3, что в сумме даёт восемь NVMe SSD. Заявленное энергопотребление — 360 Вт.

Таким образом, 1U-устройство предлагает в общей сложности 320 ядер Arm, десять портов 400GbE и 40 накопителей при общем энергопотреблении 1800 Вт. Питание обеспечивают два блока на 2160 Вт каждый с сертификатом 80 Plus Titanium. Глубина модулей составляет 106,64 см, а для их установки требуется серверная стойка глубиной 1200 мм.

При использовании QLC SSD вместимостью 245,76 Тбайт, как например Kioxia LC9, суммарная «сырая» ёмкость OFP достигает 9,83 Пбайт. Стойка формата 42U, заполненная подобными лотками, обеспечит до 413 Пбайт пространства для хранения данных при потребляемой мощности на уровне 75,6 кВт. Заявленная производительность при последовательной записи без зеркалирования достигает до 390 Гбайт/с, при чтении — 400 Гбайт/с (на 1U-лоток). Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт — до 15 млн.

Собственно платформа Hammerspace Data System предлагает пять ключевых функций. Это унификация данных (Data Unification), каталогизация и поиск (Data Intelligence), автоматическая оркестрация между площадками и облаками (Data Orchestration), ускорение доступа для GPU (Data Acceleration) и хранение (Data Storage). Решение OFP уже доступно для заказа, а поставки планируется организовать в I половине 2027 года.

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