VMware отказалась от развития решений для SmartNIC и DPU

VMware без особого шума свернула свои амбициозные планы в отношении SmartNIC/DPU, не вызвавшие интереса у клиентов, пишет The Register. Умеш Махаджан (Umesh Mahajan), вице-президент и генеральный менеджер подразделения сетевых приложений и безопасности Broadcom, сообщил о прекращении работы компании «в этом сегменте».

Гиперскейлеры активно используют DPU и SmartNIC для выполнения задач по обеспечению безопасности, управлению сетью и т.д, разгружая ядра основного CPU, которые можно сдавать в аренду клиентам. Перенос вспомогательных задач на SmartNIC также способствует повышению уровня изоляции и безопасности; например, AWS подчеркивает преимущества собственной системы Nitro, которая в том числе отвечате за функции гипервизора.

В своей стратегии по развитию частных облаков VMware исходила из предположения, что клиентам нужна локальная (on-premise) версия публичного облака — по крайней мере, с точки зрения операционной модели. Ещё будучи независимой компанией, VMware предположила, что клиенты оценят подход гиперскейлеров к аппаратному обеспечению, и адаптировала свою платформу для работы на SmartNIC. Изначально в рамках Project Monterey компания нацелилась на перенос части функций NSX, а со временем также планировала более полно реализовать функции vSAN и управления хостом.

По словам Махаджана, VMware обеспечила работу своих продуктов на решениях AMD и NVIDIA, но с DPU Intel возникли трудности, поскольку для этого потребовалось вмешательство в микрокод. И даже когда VMware смогла решить эту проблему, покупатели не проявили к продукту интереса. «Клиенты продолжали обсуждать эту тему, но не покупали продукт», — отметил Махаджан, добавив, что в связи с этим дальнейшие затраты на разработку стало сложно обосновывать.

Между тем обычные сетевые карты (NIC) эволюционировали и увеличили пропускную способность до такой степени, что преимущества SmartNIC стали менее очевидными. В итоге VMware прекратила продажи распределённого брандмауэра. «VMware опередила отрасль в использовании DPU/SmartNIC для разгрузки и повышения эффективности инфраструктуры ЦОД; однако формирование полноценной экосистемы вокруг SmartNIC шло медленно», — сообщил изданию The Register представитель VMware. Он добавил, что компонент Distributed Services Engine для SmartNIC, остаётся частью VCF и будет получать поддержку.

«Мы также продолжаем искать способы упростить взаимодействие с клиентами и при необходимости корректировать наш подход к продуктам, — сообщил представитель компании. — Например, мы разработали функцию прямой разгрузки (direct offloading) для ускорения сетевого трафика с помощью адаптеров ConnectX-7; этот механизм отличается от Distributed Services Engine». Он также упомянул инновации VMware в таких областях, как многоуровневое хранение данных в памяти (memory tiering), глобальная дедупликация и концепция AI Factory.

NVIDIA также использует термин AI factory для обозначения комплекса аппаратных средств — включая SmartNIC/DPU, — необходимых для выполнения инференса. VMware и NVIDIA связывают партнёрские отношения. VMware также начала сотрудничать с AMD, чьи стоечные ИИ-системы Helios также используют SmartNIC. VMware почти наверняка не собирается окончательно отказываться от SmartNIC, считает The Register. А поскольку в таких решениях часто используются Arm-процессоры, наработки, созданные в рамках проекта Distributed Services Engine, могут найти применение в версии VMware ESXi on Arm.

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