VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов

VMware официально объявила о доступности экспериментальной версии гипервизора ESXi-Arm Fling в формате превью ESX 9.1 Tech Preview, предоставляя возможности корпоративной виртуализации для 64-бит архитектур Arm. Как отметил ресурс The Register, VMware выполняет свое обещание перенести свой гипервизор и VCF на архитектуру Arm.

VMware сообщила, что гипервизор поддерживает гостевые системы под управлением RHEL, Ubuntu и SLES на серверах HPE и Gigabyte с процессорами Ampere Altra (Max) или на модели Supermicro ARS-221GL с процессором NVIDIA Grace. Заявлена совместимость с NVMe/SATA-накопителями, а также с NIC Intel и Mellanox ConnectX. Компания предупредила, что релиз является неподдерживаемой сборкой Tech Preview, предназначенной для оценки и использования в лабораторных условиях, не связанных с производством.

The Register отметил, что документ содержит несколько противоречивую рекомендацию по поводу того, что «кластеры хостов Arm должны управляться отдельным автономным vCenter, работающим на x86. Мы не рекомендуем управлять установками x86 и Arm из одного и того же vCenter». Также ресурс допустил, что предварительная версия очень проста, поскольку в ней отсутствует поддержка vSAN, NSX и множества других функций, имеющихся в гипервизоре VMware для архитектуры x86 и пакете частного облака Cloud Foundation (VCF).

VMware также предоставила возможность доступа к гостевым системам Arm из своих десктопных гипервизоров. Об этом было объявлено на прошлой неделе в примечаниях к выпуску новых версий продуктов Workstation и Fusion, которые добавляют «возможность подключения к удалённым ESXi на базе Arm, позволяя пользователям управлять виртуальными машинами на удалённых Arm-серверах непосредственно из VMware Workstation или Fusion на любой поддерживаемой платформе».

VMware переносит свои решения на Arm-архитектуру, поскольку считает, что клиенты будут всё чаще использовать Arm-серверы на периферии сети, возможно, для ИИ-задач. В VMware также отдают отчёт в том, что Arm-процессоры более энергоэффективны, чем процессоры на x86, как и в том, что её партнёры-гиперскейлеры AWS, Google и Microsoft активно продвигают свои собственные Arm-процессоры, поскольку они обеспечивают отличную производительность на Вт. Представляя новые гипервизоры для десктопов, VMware указала ещё одну причину: «По мере диверсификации сред разработки межархитектурная совместимость становится крайне важной».

