HPE представила самую быструю в мире гибридную СХД для суперкомпьютеров

Компания HPE анонсировала новые гибридные конфигурации для суперкомпьютерной системы хранения данных HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000. Предложенное решение, как утверждается, обеспечивает оптимальное соотношение ёмкости, производительности и стоимости.

Новые варианты компоновки предусматривают объединение SSD с HDD вместимостью 32 Тбайт, оснащёнными интерфейсом SAS-4. Кроме того, используются улучшенные шасси на 74 или 100 накопителей. Благодаря этому достигается увеличение полезной вместимости на 32 % на стойку по сравнению с поставляемыми в настоящее время гибридными системами хранения HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000.

Заявленная производительность достигает 116 Гбайт/с при чтении и 92 Гбайт/с при записи в расчёте на стойку. Утверждается, что на сегодняшний день это самая быстрая в мире гибридная СХД для суперкомпьютеров. Кроме того, как подчёркивается, гибридная архитектура обеспечивает экономию затрат в размере 82 % по сравнению с аналогичной по ёмкости платформой типа All-Flash.

HPE также представила новую систему HPE Rack Management Controller для НРС-комплексов и ИИ-кластеров с высокой плотностью размещения оборудования. Это аппаратный контроллер уровня стойки, который отвечает за интеллектуальное управление жидкостным охлаждением — мониторинг в реальном времени, обнаружение утечек, отслеживание энергопотребления и пр.

Устройство интегрируется с пакетом программного обеспечения HPE Supercomputing Management Software, включая инструменты Foundation для управления инфраструктурой, Composable для совместного использования ресурсов и Observability для оперативного мониторинга. Контроллер упрощает эксплуатацию оборудования и повышает эффективность его использования.

Новые гибридные конфигурации HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 станут доступны в начале 2027 года, а устройство HPE Rack Management Controller выйдет в марте.

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