HPE представила самую быструю в мире гибридную СХД для суперкомпьютеров

 
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Компания HPE анонсировала новые гибридные конфигурации для суперкомпьютерной системы хранения данных HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000. Предложенное решение, как утверждается, обеспечивает оптимальное соотношение ёмкости, производительности и стоимости.

Новые варианты компоновки предусматривают объединение SSD с HDD вместимостью 32 Тбайт, оснащёнными интерфейсом SAS-4. Кроме того, используются улучшенные шасси на 74 или 100 накопителей. Благодаря этому достигается увеличение полезной вместимости на 32 % на стойку по сравнению с поставляемыми в настоящее время гибридными системами хранения HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000.

Заявленная производительность достигает 116 Гбайт/с при чтении и 92 Гбайт/с при записи в расчёте на стойку. Утверждается, что на сегодняшний день это самая быстрая в мире гибридная СХД для суперкомпьютеров. Кроме того, как подчёркивается, гибридная архитектура обеспечивает экономию затрат в размере 82 % по сравнению с аналогичной по ёмкости платформой типа All-Flash.

Источник изображений: HPE

Источник изображений: HPE

HPE также представила новую систему HPE Rack Management Controller для НРС-комплексов и ИИ-кластеров с высокой плотностью размещения оборудования. Это аппаратный контроллер уровня стойки, который отвечает за интеллектуальное управление жидкостным охлаждением — мониторинг в реальном времени, обнаружение утечек, отслеживание энергопотребления и пр.

Устройство интегрируется с пакетом программного обеспечения HPE Supercomputing Management Software, включая инструменты Foundation для управления инфраструктурой, Composable для совместного использования ресурсов и Observability для оперативного мониторинга. Контроллер упрощает эксплуатацию оборудования и повышает эффективность его использования.

Новые гибридные конфигурации HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 станут доступны в начале 2027 года, а устройство HPE Rack Management Controller выйдет в марте.

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