HPE анонсировала серверы ProLiant Gen13 на платформе AMD EPYC Venice 9006

HPE представила серверы ProLiant Gen13 на аппаратной платформе AMD EPYC Venice 9006, предназначенные для решения ресурсоёмких задач, таких как ИИ-инференс, виртуализация, обработка больших массивов данных и пр. Дебютировали четыре модели: стандартные стоечные системы ProLiant DL585a Gen13 и ProLiant DL525 Gen13, а также решения высокой плотности ProLiant XD245 и ProLiant XD285.

Старшая из представленных новинок, ProLiant DL585a Gen13, выполнена в форм-факторе 10U. Допускается установка двух процессоров EPYC Venice 9006 в исполнении SP7 (до 256 вычислительных ядер) с показателем TDP до 600 Вт. Есть 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5-8000 RDIMM суммарным объёмом до 8 Тбайт или DDR5-12800 MRDIMM объёмом до 4 Тбайт.

Сервер поддерживает до 16 накопителей E3.S EDSFF NVMe, до восьми GPU-ускорителей двойной ширины или до 16 ускорителей одинарной ширины с жидкостным охлаждением. В частности, могут применяться изделия NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition с 96 Гбайт памяти или RTX PRO 6000D с 84 Гбайт памяти. Реализованы восемь слотов PCIe 6.0 x16 и один слот OCP 3.0. Подсистема питания включает до 14 блоков мощностью 3200 Вт каждый с сертификатом 80 Plus Titanium. Установлены 15 двухроторных вентиляторов диаметром 80 мм с возможностью горячей замены.

В свою очередь, ProLiant DL525 Gen13 — это сервер типоразмера 1U с поддержкой одного чипа EPYC Venice 9006 (до 600 Вт) и 16 модулей DDR5-8000/12800 (до 4/2 Тбайт). Машина может нести на борту 20 накопителей EDSFF E3.S (NVMe) и один SSD формата M.2 2280 (NVMe). Во фронтальной части расположены четыре слота PCIe 6.0 и один разъём OCP 3.0, в тыльной — три слота PCIe 6.0 и один OCP 3.0. Могут быть установлены до двух блоков питания мощностью 3200 Вт. Допускается применение воздушного и жидкостного охлаждения.

Наконец, серверы ProLiant XD245 и ProLiant XD285 получили шасси 2U. Первое из этих устройств имеет четырёхузловую конфигурацию и использует прямое жидкостное охлаждение, второе — двухузловую с воздушным охлаждением. Каждый узел поддерживает два чипа EPYC Venice 9006 (до 600 Вт) и 32 модуля DDR5-8000/12800 RDIMM/MRDIMM. Есть два слота PCIe 6.0 x16 и один разъём OCP 3.0, два отсека EDSFF и два коннектора M.2. Серверы рассчитаны на монтаж в 21″ стойку ORv3.

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