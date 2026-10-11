«Яндекс» предупредила о полной остановке работы ЦОД во Владимире из-за атаки БПЛА

Компания «Яндекс» сообщила о полной остановке работы своего дата-центра во Владимире из-за повреждений в результате атаки БПЛА, отметив, что пострадавших нет и «профильные службы уже работают на месте», устраняя последствия: «Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению».

Как сообщается на странице статуса Yandex Cloud, на данный момент команда продолжает работу по восстановлению и стабилизации ключевых сервисов. «Работа каналов технической поддержки частично восстановлена, работаем над ускорением разбора обращений, но всё ещё могут быть значимые задержки в ответах. Также мы временно приостановили выдачу квот на дополнительные облачные ресурсы», — пишет компания. Зоны ru-central1-a и ru-central1-b по-прежнему недоступны. Часть сервисов доступно, часть — нет.

Сообщается, что сервисы Yandex AI Studio и безопасности частично доступны. Managed Databases: сервис доступен, сохраняются сложности в работе Managed Service for Apache Kafka; S3: доступен на чтение и запись, возможно замедление скорости операций; Managed Service for Kubernetes: доступен, могут сохраняться проблемы с отдельными кластерами; Yandex Monium недоступен; Yandex Container Registry работает.

До этого атакам БПЛА подверглись дата-центр «Яндекса» в Сасово в Рязанской области и ЦОД в Калуге. В ЦОД Сасово находятся два крупных суперкомпьютер «Яндекса» —«Червоненкис» и «Ляпунов». Во владимирском дата-центра расположен суперкомпьютер «Галушкин».

Как пишет Forbes, происшедшее заставляет участников рынка ЦОД задуматься о резервировании, диверсификации площадок и физической защите объектов. По мнению экспертов, стоимость услуг ЦОД будет расти, поскольку добавятся расходы на физическую защиту, страхование и резервные площадки. Также следует ожидать ужесточения требований к устойчивости инфраструктуры и пересмотр подходов к аварийному восстановлению у бизнеса.

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