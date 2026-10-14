БПЛА атаковали ЦОД «Сбербанка» в Балаково — все системы работают в штатном режиме

«Сбербанк» подтвердил факт атаки дронов на его ЦОД в Балаково в Саратовской области, отметив, что все системы работают в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

«Мы подтверждаем факт атаки на ЦОД. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно. Никто из сотрудников не пострадал», — рассказал Ведяхин журналистам, отвечая на вопрос по поводу последствий атаки беспилотников на объекты кредитного учреждения в Саратовской области.

ЦОД «Сбербанка» в Балаково находится в процессе строительства, начатого в 2021 году, с поэтапным вводом в эксплуатацию отдельных объектов. Предполагается, что он станет одним из крупнейших в России, после полного ввода в эксплуатацию в 2030 году с общей площадью более 55 тыс. м2 в составе семи модулей.

Ранее атакам БПЛА подверглись дата-центр «Яндекса» в Сасово в Рязанской области, ЦОД в Калуге и ЦОД во Владимире, в связи с чем начались сбои в работе ряда сервисов компании. В ЦОД Сасово находятся два крупных суперкомпьютер «Яндекса» — «Червоненкис» и «Ляпунов». Во владимирском дата-центра расположен суперкомпьютер «Галушкин». Также сообщалось, что на территории ЦОД «Сбербанка» ведётся строительство крупнейшего в России суперкомпьютера на 3000 стоек, в которых, по данным «Ведомостей» можно уместить 120–130 тыс. серверов.

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