Доля российских продуктов на рынке инфраструктурного ПО достигла 68 % — в 2021 году она составляла всего 8 %

Рынок инфраструктурного программного обеспечения в России продолжает удерживать статус одного из наиболее динамично развивающихся сегментов IT-отрасли, и ключевым фактором его расширения выступает импортозамещение софтверной продукции в отечественных организациях. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Strategy Partners (входит в экосистему «Сбера»).

Согласно данным аналитиков Strategy Partners, сегмент инфраструктурного ПО в РФ в 2025 году превзошёл уровень 2021 года впервые после ухода зарубежных поставщиков — его объём достиг 158 млрд руб.: рост составил 16 % в годовом выражении, а динамика опередила общие темпы развития отечественной IT‑отрасли на три процентных пункта. При этом ключевым фактором расширения рынка выступило импортозамещение: участие российских вендоров выросло с 8 до 68 %.

Лидирующую позицию в инфраструктурном ПО продолжают сохранять СУБД — их объём составил 44 млрд руб. в 2025 году. На втором месте фигурируют операционные системы для рабочих станций и серверов (31 млрд руб.). По итогам 2025 года лидером в сегменте СУБД стала Arenadata, а совокупная доля трёх крупнейших участников рынка, включая Postgres Professional (Postgres Pro) и «Группы Астра» (Tantor), составила порядка 30 процентов. На рынке ОС для рабочих станций доминирует «Группа Астра» (Astra Linux) с долей 74 %. В совокупности «Группа Астра», «Ред софт» («Ред ОС») и «Базальт СПО» («Альт») по результатам 2025 года контролировали 98 % рынка российских ОС для персональных компьютеров и серверных машин.

Наиболее комплексные продуктовые экосистемы, охватывающие значительную часть сегментов инфраструктурного ПО, сформировали «Группа Астра», «Базис», «Ред софт», Orion Soft, «Базальт СПО» и «НТЦ ИТ РОСА».

Что касается прогнозов, то в перспективе четырёх лет сегмент инфраструктурного ПО в России может достигнуть 307 млрд руб. в рамках базового сценария либо 268 млрд руб. при консервативных оценках. К 2030 году на долю СУБД и ОС придётся свыше 40 % объёма упомянутого рынка. При этом наиболее интенсивный рост будет отмечен в сферах, ориентированных на облачные архитектуры. Ожидается, что объём рынка решений для контейнеризации продемонстрирует трёхкратный рост до 15 млрд руб. Аналогично высокие темпы прогнозируются для биллинговых систем (18 %), виртуализации рабочих мест (VDI, 18 %) и резервного копирования (17 %).

Доля российских продуктов на рынке инфраструктурного ПО в 2030 году может достичь 90 %, а совокупная выручка отечественных вендоров на внутреннем рынке превысит показатели иностранных поставщиков.

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