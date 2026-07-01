«СберТех» представил векторную СУБД Platform V Vector DB для ИИ‑нагрузок

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» (входит в экосистему «Сбера») сообщил о выпуске Platform V Vector DB — векторной системы управления базами данных, ориентированной на промышленное применение в корпоративных сценариях искусственного интеллекта.

СУБД Platform V Vector DB позволяет работать с векторными представлениями информации и на их основе запускать в защищённом контуре различные прикладные сервисы, будь то семантический поиск или интеллектуальные помощники, интегрированные с системами внутренних знаний, документации и корпоративных данных.

Platform V Vector DB создана для крупных предприятий, которым необходимо управлять большими объёмами данных. Решение подходит финансовым, телекоммуникационным, логистическим организациям, ритейлерам и государственным структурам, где важны производительность и эксплуатационная зрелость программных продуктов. СУБД располагает инструментами для контроля безопасности и работоспособности, упрощённой интеграции в корпоративную IT-инфраструктуру и предсказуемого сопровождения.

Платформа Platform V Vector DB поставляется отдельным дистрибутивом для установки на серверах клиента, что актуально для компаний с высокими требованиями к информационной безопасности и защите данных.

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