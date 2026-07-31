Исследование: российский бизнес переходит к гибридным СУБД-ландшафтам

Отечественные системы управления базами данных доминируют в корпоративной IT-инфраструктуре, однако параллельно активно используются решения с открытым исходным кодом и зарубежные платформы. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nexign — российского разработчика enterprise-решений для различных отраслей экономики.

По данным опроса Nexign, СУБД от отечественных вендоров доминируют в инфраструктуре российских компаний — об их использовании сообщили 66 % респондентов. Более половины — 54 % — опрошенных применяют решения с открытым исходным кодом, 40 % продолжают эксплуатировать зарубежные продукты, ещё 6 % затруднились с ответом.

По мнению аналитиков, такие результаты отражают переходный характер текущего этапа развития IT-ландшафта в России. Существенная доля зарубежных решений объясняется значительным объёмом устаревшей инфраструктуры в слое прикладных корпоративных систем. Многие бизнес-критичные приложения исторически разрабатывались и внедрялись в тесной связке с конкретными СУБД. Пока прикладной слой не модернизирован или не заменён, полная миграция баз данных зачастую оказывается либо технически сложной, либо экономически неоправданной.

По данным исследования, компании в среднем используют более одного типа СУБД, комбинируя вендорские продукты и системы с открытым исходным кодом. Такой подход продиктован несколькими важными факторами. Во-первых, бизнес стремится снизить риски зависимости от вендора. Во-вторых, значительная часть существующих систем не может быть быстро выведена из эксплуатации без ущерба для бизнес-процессов. В-третьих, использование различных СУБД позволяет органиациям балансировать между стоимостью владения, доступностью квалифицированной поддержки и надёжностью решения. Также наличие открытого кода даёт необходимую гибкость и свободу в настройке, в то время как вендорские решения обеспечивают формальные гарантии и SLA.

Однако гибридный подход несёт и определённые риски, отмечают эксперты Nexign. Главный из них — возрастающая сложность администрирования и поддержки разнородной инфраструктуры. Кроме того, усложняются процессы мониторинга и обеспечения безопасности: при неграмотном использовании открытого кода в системе могут образовываться серьёзные уязвимости. Существует также риск непредсказуемого роста совокупной стоимости владения при недостаточно продуманной архитектуре.

Что касается критериев, на которые заказчики обращают внимание при выборе СУБД, то для 68 % опрошенных организаций ключевыми требованиями являются отказоустойчивость, поддержка кластеризации и возможность быстрого восстановления после сбоев. Для 66 % важны поддержка высокой нагрузки и масштабируемость, включая горизонтальное масштабирование и репликацию. Соответствие требованиям ФСТЭК и Роскомнадзора, а также наличие сертификации по защите данных, указывают своим приоритетом 38 % опрошенных. Это говорит о том, что для заказчиков становятся важны не только функциональность СУБД, но и технические характеристики, которым ранее уделялось меньше внимания. Компаниям сейчас не нужен «комбайн» со множеством новых функций. Прежде всего они ждут, что СУБД легко впишется в IT-среду и обеспечит безболезненный перенос данных.

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