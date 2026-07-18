По итогам раунда финансирования M рыночная стоимость Databricks вырастет до $188 млрд

Компания Databricks сообщила о подписании предварительного соглашения о стратегическом раунде финансирования M, по итогам которого её рыночная стоимость будет оцениваться в $188 млрд. Этот раунд предполагается завершить позже этим летом, и его возглавляет существующий инвестор Coatue. В раунде примут участие как новые, так и существующие инвесторы. По данным источников The Wall Street Journal, объём инвестиций составит $3 млрд.

Всего пять месяцев назад, в феврале, Databricks завершила раунд финансирования серии L на сумму $5 млрд при оценке в $134 млрд. За пять месяцев до этого, в сентябре 2025 года, компания привлекла $1 млрд при оценке в $100 млрд. А примерно за девять месяцев до этого, в декабре 2024 года, она привлекла $10 млрд при оценке в $62 млрд.

«Этот новый капитал позволит нам развить нашу стратегию использования нескольких ИИ для удовлетворения огромного спроса клиентов, чтобы мы могли укрепить Unity AI Gateway, расширить Genie и развить Lakebase», — заявил Али Годси (Ali Ghodsi), соучредитель и генеральный директор Databricks. Также полученные в рамках раунда средства будут направлены на будущие приобретения в сфере ИИ и углубление исследований в этой области.

Unity AI Gateway — решение для управления несколькими системами ИИ, которое помогает предприятиям контролировать затраты на использование ИИ, Genie (прежнее название Databricks One) — ИИ-помощник, который поддерживает запросы на естественном языке и генерирует на основе бизнес-данных на платформе необходимые отчёты. Lakebase — бессерверная управляемая база данных на основе PostgreSQL, созданная для ИИ-агентов.

Databricks отметила, что в сфере корпоративного ИИ существует контекстный разрыв, из-за которого многие организации не могут использовать ИИ в масштабе и получать отдачу от инвестиций. Данные зачастую находятся в разных системах, «оторваны» от ИИ и их сложно контролировать, что затрудняет управление стоимостью, безопасностью и надёжностью ИИ. По словам Databricks, платформа Databricks Data + AI позволяет решить эти проблемы, объединяя данные и ИИ в готовой к использованию агентами инфраструктуре, регулируя затраты и доступ к ИИ, а также предоставляя бизнес-контекст, необходимый компаниям для успешного создания и развёртывания ИИ-решений.

Databricks также известна активным внедрением более доступных китайских ИИ-моделей с открытыми весами для контроля затрат, что является одним из главных трендов 2026 года. Особенно активно она продвигает модель GLM 5.2 от Z.ai, отметил ресурс TechCrunch.

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