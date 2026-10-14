В «Ростелекоме» заявили о необходимости создания дата-центров «судного дня»

В нынешних условиях для быстрого восстановления сервисов российским компаниям необходимы резервные площадки — ЦОД «судного дня», заявил заместитель президента–председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков на форуме РБК Tech. Он отметил, что недавние атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса» показали уязвимость централизованной инфраструктуры.

«Так называемый ЦОД судного дня — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет любому сегодня провайдеру услуг очень быстро восстановиться», — заявил Ермаков, сообщает РБК. Он указал на необходимость быстрого реагирования на изменение ситуации и возникновение новых угроз. Если раньше крупные компании концентрировали ключевые сервисы на нескольких площадках, что позволяло повысить экономическую эффективность и упростить управление, то сейчас такая централизация стала уязвимостью.

Сейчас заказчики в срочном порядке переходят к микросотовой архитектуре, которая предполагает распределение сервисов между большим количеством площадок, резервирование мощностей и географическое разнесение объектов инфраструктуры с целью повышения её устойчивости. «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было ещё отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», — говорит Ермаков.

Он также указал на потребность в надёжной телеком-инфраструктуре, которая обеспечивала бы при переходе к распределённой архитектуре низкую задержку при передаче больших объёмов данных. С этим в России наблюдаются проблемы, поскольку вся магистральная сеть в России сильно перегружена и большинство оптических каналов построили 20–30 лет назад, и сегодня физически «это стекло начинает тускнеть» со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая ослабление и искажение сигнала, снижение пропускной способности линий, увеличение числа ошибок передачи данных и уменьшение надёжности связи.

В ближайшее время, как полагает Ермаков, Россия столкнётся с дефицитом магистральных ресурсов, который станет серьёзным препятствием для перехода к микросотовой архитектуре. По его словам, построенная «Ростелекомом» линия TEA NEXT от Калининграда до Монголии обеспечит дополнительные ресурсы для реагирования на новые угрозы, перехода к распределённой архитектуре и повышения устойчивости бизнеса в России.

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