Российские магистральные ВОЛС близки к предельному возрасту эксплуатации

Уже в 2025 году на направлении запад–восток в Российской Федерации 50–70 % доступной инфраструктуры ВОЛС выйдет за пределы гарантийных сроков эксплуатации. Соответствующую информацию привёл представитель телеком-группы «Атлас» со ссылкой на данные аналитиков J’son & Partners Consulting, сообщают «Ведомости».

Предел «комфортной» эксплуатации ВОЛС составляет 70 % загрузки линии из-за необходимости сохранения резервов на случай обрывов на других кабелях. При этом, например, загрузка цифровых магистралей от Москвы до Улан-Удэ уже составляет 60-70 %.

Как считает J’son & Partners, в 2020–2030 гг. в России необходимо заменить более 400 тыс. км оптоволокна, эксплуатируемого уже более 20 лет. На конец 2020 года протяжённость ВОЛС крупнейших операторов составляла порядка 700 тыс. км. А ведь есть ещё крупные ведомственные сети. Пик прокладки магистрального оптоволокна пришёлся на начало 2000-х гг., при этом стандартный срок службы ВОЛС составляет 20–25 лет.

Так, «Ростелеком» запустил линию Москва–Хабаровск в 1999 году, «Транстелеком» — ВОЛС запад–восток на 45 тыс. км в 2001 гоу, в 2007–2009 гг. начали прокладывать ВОЛС в регионах федеральные операторы МТС, «Мегафон» и «Билайн», пишет издание. По оценкам экспертов, замена может обойтись в сотни миллиардов рублей. А пересечение сложных препятствий, например, крупных рек очень дорого.

В РФ оптоволокно выпускает только компания «Оптиковолоконные системы» (ОВС), а кабель производят «Инкаб», «Еврокабель», «Москабель», «Сарансккабель-оптика» и др., всего более десятка компаний. При этом российское оптоволокно теснит китайская продукция, заместившая предложения американской Corning. Доля ОВС на рынке России уменьшилась с 30 % в 2021 году до 25 % в 2024-м, а китайские поставщики нарастили долю с 6 % до 75 %. Некоторые эксперты винят в этом демпинг с китайской стороны и поддержку со стороны правительства КНР. При этом, с 2022 года потребление оптоволокна в России постоянно сокращается.

По информации «Ведомостей», диагностику и мониторинг своих магистральных сетей с точечной заменой регулярно проводят «Мегафон» и «Билайн». В «Билайне» утверждают, что занимаются и модернизацией инфраструктуры. МТС компенсирует нехватку пропускной способности ВОЛС «переходом на более высокие канальные скорости, использует дополнительные волокна на существующих трассах и новых маршрутах». Компания разделяет маршруты пропуска зарубежного трафика через восток и запад и строит региональные ЦОД.

В июне сообщалось, что российские IT-компании заинтересовались арендой тёмного оптоволокна. Месяцем позже появилась новость, что «Россети» намерены построить единую оптическую линию связи за 80 млрд рублей. Также нельзя не отметить интерес к теме компании «Атлас», тесно связанной с «Ростелекомом» — она отвечает за строительство трансъевразийской ВОЛС TEA NEXT, которая призвана соединить западные и восточные рубежи России с посадочными станциями в крупнейших городах страны и выходами на границах с Монголией, Китаем и др.

