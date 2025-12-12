«ТМТ Консалтинг»: в России отмечено рекордное количество подключений к домашнему интернету

На фоне проблем с мобильным интернетом в Российской Федерации зарегистрировали рекордное количество подключений к домашнему. «Известия» со ссылкой на данные «ТМТ Консалтинг» сообщают, что в III квартале 2025 года количество российских абонентов фиксированного интернет-доступа выросло на 500 тыс. человек. Рост спроса наблюдается у ключевых провайдеров, и в ближайшее время число абонентов продолжит расти.

Как сообщают в «ТМТ Консалтинг», на конец ноября в России насчитывалось 38,46 млн подключённых домохозяйств, темпы прироста на 500 тыс. подписчиков в компании называют рекордными для рынка проводного интернета, как минимум, с 2010 года. В I квартале абонентская база фиксированного широкополосного доступа выросла на 170 тыс. человек, во II квартале — на 200 тыс. Лидером по количеству подключений стали «Ростелеком» с 237 тыс. абонентов и МТС со 169 тыс. Из-за нестабильности работы мобильного интернета абонентская база активнее всего увеличивалась на юге России, на Урале, в Поволжье и Московской области.

Фиксируется и рост заявок от бизнеса, особенно малых и средних предприятий. Клиенты переходят на фиксированный интернет для собственных информационных систем, для кассовых аппаратов и раздачи беспроводной связи посетителям. По данным «Ростелекома», в последние месяцы рост подтверждённых обращений на подключение домашнего интернета составлял 12–15 % ежегодно. Максимальный рост в III квартале отмечен и у других провайдеров. В том числе вырос спрос и на спутниковый интернет.

В ComNews Research полагают, что в IV квартале не исключено появление ещё 600–700 тыс. новых подписчиков. При этом, по словам экспертов, провайдеры фиксированного интернета пытаются воспользоваться ситуацией для поднятия цен.

