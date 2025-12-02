«Билайн» повысил скорость доступа к популярным российским онлайн-платформам

Телеком-оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») провёл работы, повысившие мощность включений на площадках по всей России и обеспечившие расширение географии присутствия компании. Кроме того, увеличилась и портовая ёмкость популярных российских онлайн-сервисов.

По словам компании, устойчивость и развитие российских онлайн-сервисов прямо зависит от скорости и качества обмена данными, особенно в условиях «утяжеления» контента. В компании подчеркнули, что постоянно модернизируют сети, чтобы обеспечить клиентам покупки, просмотры видео и общение на максимальной скорости, таким образом внося вклад в развитие российского сегмента интернета.

Сообщается, что в сети телеком-оператора теперь повысилась скорость работы маркетплейса Wildberries, то же касается и онлайн-кинотеатров «ИВИ» и «Кинопоиск», быстрее заработали Rutube и мессенджер Max.

Повышенная скорость загрузки контента, связанного с маркетплейсом Wildberries, обеспечена благодаря строительству в Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке сети CDN на узлах «Билайна». В перспективе возможно дальнейшее развитие географии размещения узлов.

Также организация новых стыков в регионах и расширение уже действующих благоприятно сказались на качестве воспроизведении видео и потоковых трансляций на площадках «ИВИ», «Кинопоиск» и Rutube. В пресс-службе компании сообщают, что «Билайн» дополнительно нарастил мощность включений на московских площадках, это позволяет резервировать портовую ёмкость платформ VK и обеспечить ресурсы для работы мессенджера Max.

«Билайн» активно занимается не только внутрироссийскими телеком-проектами. Так, в сентябре «Вымпелком» объявил о планах по развёртыванию нового транзитного маршрута между Китаем и Европой.

