Казахстан расширит мощности ИИ ЦОД на чипах NVIDIA

Казахстан продолжает наращивать свою вычислительную базу, планируя развёртывание инфраструктуры на архитектуре NVIDIA Vera Rubin. Движущей силой на данном этапе роста выступают компании, изначально ориентированные на отрасль искусственного интеллекта. Казахстанская экосистема ИИ переходит от этапа планирования инфраструктуры к её практическому развёртыванию. Процесс охватывает весь арсенал технологий ИИ от проектирования инфраструктуры и моделей до конечных приложений.

Firebird, построившая свою ИИ-фабрику в Армении, расширяет своё присутствие в Казахстане. Компания получила от властей США экспортную лицензию на поставку 45 тыс. GPU NVIDIA Grace Blackwell — первый этап проекта реализуется совместно с «Казахтелекомом» в «Долине ЦОД»; коммерческий запуск намечен на III квартал 2027 года. На втором этапе планируется довести совокупную мощность инфраструктуры Firebird в Казахстане примерно до 500 МВт. Компания намерена создать подразделение Firebird Labs Kazakhstan для поддержки местных ИИ-стартапов, проведения исследований и развития кадрового потенциала. Для реализации проекта задействуют механизмы финансирования, обеспечения доступа к вычислительным ресурсам и научно-исследовательское партнёрство.

«Казахтелеком», крупнейший телекоммуникационный оператор в стране, уже развернул 400 GPU NVIDIA H200 и 480 единиц NVIDIA B300 в Астане и Алматы. В следующем году компания планирует разместить более 1000 GPU в «Долине ЦОД» и ещё более 1000 GPU в составе платформы NVIDIA Vera Rubin в районе Экибастуза. Эта инфраструктура позволит выполнять широкий спектр задач и будет доступна для предприятий и разработчиков.

Специализирующиеся на ИИ местные компании также активно наращивают свои мощности и разрабатывают на них прикладные решения. Это даёт возможность обучать, донастраивать и эксплуатировать всё более совершенные модели. Успешные приложения формируют дополнительный спрос на вычислительные ресурсы. Перспективы развития казахстанской отрасли ИИ определяются не только числом GPU. Важна интеграция этой инфраструктуры с разработчиками, университетами, стартапами и различными отраслями экономики. Это помогает конвертировать вычислительные мощности в полезные прикладные решения. Представленные планы охватывают различные уровни этой экосистемы: развёртывание инфраструктуры, доступ к мощностям и разработку изначально созданных с расчётом на ИИ продуктов.

Ранее Akashi Data Center рассказала о планах построить в Казахстане Tier IV ЦОД мощностью 100 МВт. В минувшем году стало известно о намерении запустить в стране самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии. С Россией обсуждается план проложить интернет-кабель по дну Каспийского моря.

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