Meta✴ представила новое направление ИИ-бизнеса — Enterprise Platform

Компания Meta✴ объявила о запуске нового направления бизнеса в сфере ИИ, рассчитанное на корпоративных клиентов. Meta✴ Enterprise Platform призвана помочь компаниям в использовании ИИ для роста и трансформации новыми способами.

В частности, платформа использует передовые модели Meta✴, её ИИ-агентов, необъятную инфраструктуру компании, а также опыт взаимодействия с многочисленными бизнесами. Компания рассчитывает сфокусироваться на обеспечении клиентов полным стеком технологий, включая агента Muse, Meta✴ Business Agent, Muse API, Muse Code и другие продукты.

Проект возглавит Чирантан «Си Джей» Десаи (Chirantan “CJ” Desai), который станет напрямую подчиняться главе компании Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg). У Десаи уже есть опыт создания полностекового ПО и реализации проектов в сфере ИИ, инфраструктуры, бизнес-приложений и безопасности. До перехода в Meta✴ он занимал пост генерального директора и президента MongoDB, имеет опыт работы в Cloudflare, и около восьми лет — в ServiceNow, в том числе на постах президента и операционного директора.

По словам Десаи, в ближайшие годы ИИ коренным образом преобразует механизмы того, как компании любых масштабов внедряют инновации, растут, обслуживают клиентов и запускают бизнес-операции. Meta✴ предстоит сыграть уникальную роль, поскольку компания позволяет использовать её передовые ИИ-модели и агентов, и имеет богатый опыт помощи миллионам рекламодателей. Кроме того, она уже помогла масштабировать «сотни миллионов» бизнесов.

Подчёркивается, что Meta✴ Enterprise Platform сфокусируется на превращении своего ИИ-стека в продукты и сервисы, которые компании смогут внедрять в собственных интереса, а в ИИ-алгоритмы Muse изначально интегрированы механизмы защиты и обеспечения конфиденциальности. При этом сразу после публикации новости компанией Meta✴ об уходе главы MongoDB акции последней упали на 17 %.

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