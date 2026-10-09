Oracle, Broadcom и SpaceX рассчитывают на крупные финансовые вливания для финансирования будущих покупок ИИ-оборудования. Речь идёт о десятках миллиардов долларов, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным The Wall Street Journal, в последние недели Broadcom пыталась привлечь $50 млрд на поддержку дальнейшей разработки кастомного ИИ-чипа при участии OpenAI. В то же время на днях сообщалось, что Broadcom сама одолжит Anthropic до $42 млрд на её же чипы. Тем временем Oracle, пор слухам, ведёт переговоры с инвесторами Apollo и Goldman Sachs, а SpaceX желает получить $40 млрд на закупку оборудования NVIDIA.

Сделка с участием Broadcom может предусматривать обеспечение нескольких гигаватт общей мощности чипов OpenAI, и её планируют закрыть до конца текущего года. Более подробные данные о проекте Oracle отсутствуют, но известно, что привлечённые средства, как ожидают в компании, помогут покрыть временной разрыв между оплатой оборудования и поступлением выручки. Летом сообщалось, что акции компании упали из-за планов по займам на постройку ЦОД.

Отдельно сообщалось, что SpaceX рассчитывает привлечь банковские кредиты и средства за счёт долговых обязательств инвестиционного уровня для закупок оборудования на $10 млрд и $30 млрд соответственно. Предполагается, что Apollo возглавит сделку и поможет разместить долговые обязательства. Завершение сделки запланировано на 2027 год.

Также недавно Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что компания провела переговоры с тайваньской TSMC относительно проекта мегазавода по выпуску чипов TeraFab в округе Граймс (Grimes) в Техасе. В начале октября Маск заявлял, что SpaceX построит производство и будет управлять им, а TSMC, возможно, арендует часть мощностей фабрики, если захочет, «но ничего сверх этого».

SpaceX намерена вложить в строительство фабрики $16,8 млрд. В августе 2026 года Маск заявлял, что по завершении строительства фабрика станет «крупнейшим и ценнейшим» зданием на Земле. По его словам, на момент завершения площадь здания будет в 50 раз больше площади Пентагона. Ранее в текущем году NVIDIA стала крупнейшим клиентом TSMC, обойдя Apple.

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