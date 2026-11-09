6 ГВт для ИИ в аризонских пустынях — SpaceXAI намерена построить крупнейший в мире ЦОД

SpaceXAI готовится начать строительство комплекса ЦОД в округе Кочис (Cochise, шт. Аризона). Компания заявляет, что после полного завершения строительства новому кампусу потребуется 6 ГВт электроэнергии, сообщает Datacenter Dynamics. Всего планируется освоить два участка общей площадью более 300 га на расстоянии около 130 км от Тусона (Tucson).

Сейчас участки принадлежат энергокомпаниям Arizona Electric Power Cooperative (AEPCO) и Southline Transmission LLC. Через аффилированную со SpaceXAI компанию Tombstone Resources LLC в округе Кочис подана заявка на получение специального разрешения на строительство. Согласно заявке, кампус получит до девяти зданий ЦОД, каждое по 45 801 м2. Компания намерена ввести их в эксплуатацию в четыре этапа по 1,5 ГВт, строительство начнётся в марте 2027 года, если будет получено разрешение на использование земли для ЦОД.

Сроки доступности вычислительных мощностей будут зависеть от завершения модернизации электросетей. Компания намерена оплатить соответствующие работы и потратить $3,6 млрд на энергетическую инфраструктуру. На работы, необходимые для начала строительства первой очереди ЦОД, необходимо $500 млн. Площадка находится неподалёку от электростанции AEPCO Apache Generating Station мощностью 626 МВт, использующей уголь, природный газ и солнечные элементы. SpaceXAI рассчитывает установить аккумуляторное энергохранилище на 24 ГВт·ч на случае колебаний спроса на энергию. В результате работа ЦОД не будет оказывать негативного влияния на энергосистему Аризоны.

SpaceXAI уже эксплуатирует кластер кампусов ЦОД в районе Мемфиса, один из которых находится в Теннесси, а остальные — за границей штата в Миссисипи. Они используются для обеспечения ИИ Grok самой компании, облачные сервисы предоставляются Anthropic и Google. На прошлой неделе анонсировано строительство в Миссисипи двух новых ЦОД — Gun Range и Spam.

6-ГВт ЦОД стал бы крупнейшим в мире проектом такого рода, с огромным отрывом от конкурентов. Энергии для него в Аризоне, возможно, будет достаточно, согласно имеющимся у государства данным, но получить ИИ-ускорители и энергетическое и охлаждающее оборудование в достаточных объёмах, вероятно, будет непросто. На днях сообщалось, что всего SpaceX намерена запустить в 2027 году 10 ГВт мощностей ИИ ЦОД.

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